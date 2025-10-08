Benin: les grandes décisions adoptées en Conseil des ministres ce 8 octobre 2025
Le gouvernement du président Patrice Talon s’est réuni ce mercredi 8 octobre 2025 en Conseil des ministres. Plusieurs mesures importantes ont été entérinées, touchant aussi bien le cadre juridique que des projets d’infrastructures.
Parmi les décisions phares :
●Adoption des textes d’application de la loi n° 2025-19 du 22 juillet 2025 relative aux Associations et Fondations en République du Bénin ;
●Modalités de traitement des informations du casier judiciaire.
𝘾𝙊𝙈𝙈𝙐𝙉𝙄𝘾𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉𝙎
●Travaux d’aménagement du site de réinstallation des maraîchers situés dans l’emprise des projets de construction du village de vacances de type « Club Med » et du parcours du golf à Avlékété, dans la commune de Ouidah ;
●Exécution de diverses prestations dans le cadre de l’opérationnalisation et du lancement de la chaîne publique Bénin TV Alafia ;
●Contractualisation pour la maîtrise d’œuvre complète dans le cadre du projet de construction d’un centre funéraire, d’une morgue, d’un crematorium et d’une école de formation en thanatopraxie dans la commune d’Abomey-Calavi ;
●Construction d’une infrastructure réservée aux artisans et au gestionnaire du site de l’embarcadère d’Abomey-Calavi
𝙈𝙀𝙎𝙐𝙍𝙀𝙎 𝙄𝙉𝘿𝙄𝙑𝙄𝘿𝙐𝙀𝙇𝙇𝙀𝙎
Nominations :
au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
