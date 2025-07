Bénin: les grandes dates des élections de 2026

- Advertisement -

La Cour constitutionnelle du Bénin a officiellement dévoilé, ce lundi 14 juillet 2025, le chronogramme des élections générales de 2026, marquant le lancement d’un cycle électoral déterminant pour le pays.

Selon ce calendrier, le premier tour de l’élection présidentielle se tiendra le dimanche 12 avril 2026, date à laquelle les Béninois désigneront le successeur de l’actuel président Patrice Talon, en fin de second et dernier mandat conformément à la Constitution.

- Publicité-

Les résultats définitifs du premier tour seront proclamés par la Cour constitutionnelle le 21 avril 2026. En cas de second tour, celui-ci aura lieu le 10 mai 2026, avec une proclamation définitive prévue le 20 mai 2026.

En amont de la présidentielle, les élections législatives sont fixées au 11 janvier 2026, marquant ainsi le premier scrutin majeur de cette année électorale.

- Publicité-

Élections législatives :

– Scrutin : 11 janvier 2026

– Résultats provisoires : 16 janvier 2026

Élection présidentielle :

-1er tour : 12 avril 2026

– Résultats provisoires : 17 avril 2026

– Résultats définitifs : 21 avril 2026

2nd tour éventuel :

– Scrutin : 10 mai 2026

– Résultats provisoires : 14 mai 2026

– Résultats définitifs : 20 mai 2026

- Publicité-

Ce calendrier électoral s’inscrit dans une volonté affichée de transparence et d’anticipation. Il prévoit également l’usage de plateformes numériques pour le dépôt des candidatures et la sélection des délégués électoraux. Des formations et des contrôles accrus seront déployés pour garantir l’intégrité du processus.