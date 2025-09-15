PAR PAYS
Bénin: les corps de 3 présumés terroristes retrouvés dans la brousse à Kalalé

Sécurité
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Attaques terroristes au Bénin et en Afrique de l’Ouest
Attaques terroristes au Bénin et en Afrique de l’Ouest@PSI
. .

Trois corps de présumés terroristes ont été découverts dimanche 14 septembre dans la brousse, entre Nassiconzi et Dangazzi, dans la commune de Kalalé.

Selon les informations de Bip Radio, cette découverte serait liée à la riposte menée par les forces armées béninoises après l’attaque contre le commissariat de Kalalé centre, survenue le mercredi 10 septembre à l’aube.

Selon des sources sécuritaires, l’armée a déployé ce jour-là des hélicoptères et des troupes au sol pour traquer les assaillants. Cette opération aurait permis de neutraliser plusieurs d’entre eux, bien que le bilan officiel n’ait pas encore été communiqué.

Pour rappel, l’attaque du commissariat s’était accompagnée d’enlèvements de civils, dont du personnel soignant. Une partie des otages a depuis été libérée ou retrouvée, mais plusieurs personnes restent toujours portées disparues.

Les forces armées poursuivent actuellement leurs opérations de ratissage dans la zone, tandis que la police a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur l’identité des assaillants et leurs motivations.

