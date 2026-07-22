Bénin – Maroc: 14 accords de coopération signés pour renforcer les relations bilatérales

​Le Bénin et le Royaume du Maroc ont franchi une nouvelle étape dans la consolidation de leurs relations bilatérales lors de la septième session de la Commission mixte de coopération, tenue le mardi 21 juillet 2026 à Cotonou.

Les travaux ont abouti à d’importantes annonces touchant la formation, la mobilité, le commerce et la culture, concrétisées par la signature de 14 accords de coopération.

​Sur le plan de l’éducation et de la formation professionnelle, Rabat a acté l’augmentation du nombre de bourses accordées aux étudiants et cadres béninois.

​En matière consulaire et de circulation des personnes, le Maroc a exprimé sa disposition à examiner « avec toute l’attention requise » l’instauration d’une exemption de visa pour les ressortissants béninois détenteurs d’un passeport ordinaire.

​Il a été rappelé que les citoyens béninois bénéficient déjà depuis le 1er janvier 2024 de la procédure d’e-Visa.

​Dynamisation des échanges économiques et investissements

​Les deux nations entendent accélérer la coopération économique en s’appuyant davantage sur le secteur privé :

​Renforcement des flux commerciaux et promotion des investissements croisés entre petites et moyennes entreprises (PME).

​Salutations réciproques quant au succès de la mission économique et commerciale marocaine organisée à Cotonou du 8 au 10 juillet 2026.

​Coopération culturelle et diplomatique

Le Maroc a réaffirmé son souhait d’approfondir la coopération culturelle avec Cotonou, saluant le succès de l’exposition patrimoniale « Arts du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation », tenue au Musée Mohammed VI en 2023.

Les deux parties sont convenues d’aligner leurs positions sur les enjeux régionaux et internationaux, soutenant mutuellement leurs candidatures au sein des instances africaines et mondiales.

​Suivi des engagements et cap sur 2028

​Pour veiller à l’application concrète des 14 accords signés, un comité permanent de suivi des recommandations a été mis en place. La huitième session de la Commission mixte de coopération bénino-marocaine se tiendra en 2028 à Dakhla, au Maroc.