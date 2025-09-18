PAR PAYS
Bénin: les camions soumis à une nouvelle règle au port de Cotonou pour renforcer la sécurité routière

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Camion Togo@république togolaise
Camion Togo@république togolaise
Les autorités béninoises renforcent les mesures de sécurité routière en imposant une nouvelle règle aux camions entrant ou sortant du port de Cotonou.

Cette disposition, annoncée récemment, s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre les accidents de circulation, dont les poids lourds sont souvent impliqués.

La nouvelle mesure s’applique aux camions opérant au sein du port autonome, conditionnant l’accès des lourds véhicules à des exigences administratives et techniques strictes. Ainsi dorénavant, seuls les camions conformes sur plusieurs points essentiels (documents à jour, permis de conduire, état mécanique, charge admissible, etc.) pourront entrer dans l’enceinte portuaire. Ceux ne répondant pas aux critères se verront refuser l’accès ou subiront des retards.

Selon les sources, cette règle s’appuie sur une « vieille note circulaire » relative aux conditions d’accès des camions en zone portuaire, mais jamais strictement appliquée jusqu’à présent. Désormais, sa mise en œuvre devrait être effective, avec des contrôles renforcés et des sanctions pour les contrevenants.

L’objectif officiel est double : limiter les accidents causés par des véhicules non conformes et améliorer la fluidité des opérations portuaires. En effet, les camions en mauvais état ou surchargés constituent un risque accru non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres usagers, les marchandises transportées, et l’infrastructure portuaire.

Les transporteurs et opérateurs concernés sont invités à vérifier la conformité de leurs véhicules avant tout déplacement vers le port. Des équipes mixtes des services du Port, de l’ANaTT (Agence nationale des transports terrestres) et du Centre national de sécurité routière devraient assurer les inspections.

Cette mesure intervient alors que les accidents de la circulation dus aux poids lourds et aux camions en mauvais état continuent de susciter inquiétudes et protestations de la population. Le gouvernement espère que ce durcissement des règles au port de Cotonou sera un pas sensible vers une meilleure sécurité routière nationale.

