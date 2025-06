Bénin: légère hausse de l’indice des prix à la consommation en février 2025

- Publicité-

En février, l’indice des prix à la consommation du Bénin a atteint 101,7, contre 100,7 en janvier, marquant ainsi une légère augmentation d’un point de pourcentage, selon le bulletin mensuel publié lundi.

D’après ce rapport de l’Institut national de la statistique et de la démographie du Bénin, cette hausse mensuelle résulte principalement de l’augmentation des prix des biens de consommation, en particulier des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, qui ont progressé de 1,8%, ainsi que des prix du transport, qui ont enregistré une hausse de 1,5%.

Le même document indique que l’inflation sous-jacente, c’est-à-dire l’inflation augmente en excluant les effets des produits saisonniers et énergétiques, s’est élevée à 100,7 en février, contre 100,2 en janvier, soit une légère augmentation de 0,5%.