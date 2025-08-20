PAR PAYS
Bénin – Le voleur volé : deux amis mis aux arrêts pour vols croisés

Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Deux amis ont été interpellés et placés en garde à vue après s’être volés un téléphone portable et une motocyclette mutuellement entre Kpomassè et Tovè.

Tout est parti de la soirée du lundi 18 août 2025. Invité chez son ami à Kpomassè, l’un des protagonistes a profité d’un moment d’inattention pour disparaître avec le téléphone de son hôte, qu’il avait emprunté pour passer un appel.

La victime, choquée par ce geste, a alors décidé de se venger dès le lendemain.

Des aveux partiels et des dénégations persistantes

Le mardi 19 août, aux environs de midi, il se rend à Tovè, au domicile de son ami. Renseigné par des adolescents qu’il trouve sur place, il apprend que ce dernier dormait et, sans l’attendre, s’empare discrètement de la motocyclette garée devant la chambre.

Très vite, la Police républicaine est alertée et interpelle les deux protagonistes. Le premier reconnaît avoir subtilisé le téléphone portable, mais le second nie farouchement avoir pris la motocyclette, malgré les témoignages concordants de témoins l’ayant vu quitter les lieux avec l’engin.

Placés en garde à vue, les deux amis devront répondre de leurs actes devant les autorités compétentes.

