Bénin: le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye fait le point de ses échanges avec Patrice Talon

Arrivé à Cotonou ce mardi 15 juillet 2025 pour une visite de travail, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue béninois Patrice Talon ont abordé plusieurs sujets majeurs. De la coopération bilatérale au renforcement des échanges commerciaux, en passant par la lutte contre le terrorisme et les réformes indispensables de la CEDEAO et de l’UEMOA, les deux dirigeants ont affiché leur volonté de construire une réponse commune face aux défis de la sous-région.

C’est en fin d’après-midi que Bassirou Diomaye Faye a atterri sur le tarmac de l’aéroport de Cotonou, où il a été accueilli par le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari. Direction le Palais de la Marina pour un tête-à-tête avec le président Patrice Talon. Une rencontre de deux heures au cours de laquelle les deux dirigeants ont fait un large tour d’horizon des relations entre leurs pays et des défis communs dans la sous-région.

Dans sa déclaration à la presse, le chef d’État sénégalais a salué l’accueil qui lui a été réservé, tout en rappelant que cette visite s’inscrivait dans une démarche entamée dès le début de son mandat. « Dès ma prise de fonction, j’avais entrepris de faire un tour pour présenter mes civilités à mes frères chefs d’État et le Bénin figurait en très bonne place dans le calendrier de ces visites-là », a-t-il souligné.

Un partenariat à approfondir

Les échanges ont mis en lumière une volonté partagée de raffermir la coopération entre Dakar et Cotonou, notamment sur le plan économique. « Nous avons évoqué les relations d’amitié et de coopération entre le Bénin et le Sénégal, qui sont cordiales et très conviviales, même si tous les deux, nous avons relevé que nous pouvons aujourd’hui, en raison de la qualité de la relation, faire beaucoup plus et beaucoup mieux sur le plan des échanges commerciaux », a affirmé le président Faye.

Le président sénégalais a également évoqué les circonstances qui ont retardé cette visite, initialement prévue plus tôt. Mais pour lui, le lien personnel établi avec son homologue béninois a su dépasser les contraintes de calendrier. « Ce coup de téléphone a déclenché évidemment beaucoup d’amitié entre nous parce que vous avez décroché ce téléphone avec beaucoup de chaleur », a-t-il raconté.

Réformes régionales et sécuritaire en ligne de mire

Au-delà des sujets bilatéraux, la situation sécuritaire et les défis institutionnels dans la sous-région ont occupé une place centrale dans les échanges. Le président sénégalais n’a pas manqué de témoigner son soutien au peuple béninois face aux attaques terroristes. « J’en ai profité pour dire toute ma solidarité au président Talon et au peuple béninois frère par rapport aux événements douloureux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ».

- Publicité-

Abordant les dysfonctionnements au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO, Bassirou Diomaye Faye a plaidé pour une refondation de ces structures. « L’UEMOA traverse une situation quelque peu difficile qu’il nous faut rapidement adresser », a-t-il alerté, annonçant avec Patrice Talon leur volonté d’« entreprendre des démarches pour redynamiser l’organisation et lui donner un nouveau souffle ».

Concernant la CEDEAO, il s’est félicité des récentes discussions lors du sommet des chefs d’État tout en insistant sur la nécessité d’adaptations structurelles.

« L’organisation doit, comme dans le cas de l’UEMOA aussi, évidemment se réformer pour être à même de prendre les défis de notre époque ».

Avant de clore son propos, le président sénégalais a eu un mot fraternel pour les Béninois. « Je réitère mes remerciements au président Talon et au peuple béninois frère, et je vous souhaite, à vous et à l’ensemble des Béninois, une bonne fête de l’indépendance par anticipation », a-t-il souhaité.