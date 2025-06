Bénin: le Parti « Les Démocrates » dénonce l’usage abusif de son logo dans une propagande électorale

- Publicité-

L’annonce de la candidature d’Achille Pacôme Loko aux primaires du parti Les Démocrates pour la présidentielle de 2026 a suscité une réaction immédiate de la direction du parti. Celle-ci dénonce une utilisation illégale de son logo et affirme que cette initiative ne respecte pas ses textes internes. Dans un communiqué officiel, Les Démocrates mettent en garde contre toute récidive et rappellent que la gestion des candidatures relève exclusivement de ses instances.

Le parti d’opposition Les Démocrates est monté au créneau pour dénoncer l’utilisation abusive et illégale de son logo à des fins de propagande électorale. Dans un communiqué publié ce 7 mars 2025, la formation politique a condamné cette pratique et exigé qu’elle cesse immédiatement, sous peine de poursuites judiciaires. « Le parti « Les Démocrates » condamne cet usage abusif et illégal de son logo et demande instamment aux auteurs d’arrêter cet agissement », peut-on lire dans le communiqué.

Cette sortie médiatique fait suite à l’annonce de la candidature d’Achille Pacôme Loko aux primaires du parti en vue de l’élection présidentielle de 2026. Béninois de la diaspora vivant aux États-Unis, ce dernier a officialisé son ambition le 4 mars 2025 par une correspondance adressée aux responsables du parti. Se revendiquant militant des Démocrates, il a affirmé vouloir répondre à l’appel de Thomas Boni Yayi, figure emblématique du parti, qui avait invité les potentiels candidats à se manifester.

Cependant, la direction du parti Les Démocrates semble ne pas reconnaître cette initiative comme conforme à ses règles internes. « Le parti « Les Démocrates » organise souverainement son agenda conformément aux articles 64 et 65 de ses Statuts et à l’article 71 de son Règlement Intérieur », précise le communiqué, affirmant ainsi que cette démarche n’émane pas d’une décision officielle du parti.

Le parti met également en garde contre toute récidive, sous peine de sanctions légales : « Toute récidive après la diffusion du présent communiqué expose ses auteurs à la rigueur de la loi. »

Achille Pacôme Loko, premier candidat déclaré à la présidentielle de 2026 au sein de l’opposition, justifie son engagement par son attachement aux valeurs démocratiques et par son souci de voir le Bénin retrouver sa place sur la scène internationale. Il dénonce notamment ce qu’il qualifie de “recul des acquis démocratiques” et de “pratiques dictatoriales” sous le régime en place.

Malgré cette levée de boucliers, la déclaration d’Achille Pacôme Loko pourrait relancer les débats au sein du parti sur la désignation de son candidat pour 2026. Reste à savoir si cette candidature sera validée ou si elle restera un acte isolé, en marge des processus internes du parti.