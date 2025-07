Bénin: le palmarès complet du Championnat national scolaire 2025

-Publicité-

Du 21 au 28 juin, le stade omnisports d’Aplahoué a accueilli la 5ᵉ édition du Championnat national scolaire, orchestrée par le ministère des Sports et l’OBSSU. Sous le regard de personnalités telles que les ministres Benoît Dato et Abdoulaye Bio Tchané, ainsi que de figures sportives comme Stéphane Sèssegnon, la liesse studieuse des jeunes de 12 départements a confirmé l’émergence d’un vivier de talents.

Le coup d’envoi, donné le 21 juin, a été marqué par un spectacle culturel qui retraçait l’histoire du sport béninois depuis 1972, reflet de la volonté du président Patrice Talon de promouvoir le sport scolaire comme vecteur d’inclusion. Ce moment fort a rassemblé ministres, élus locaux et autorités, avec comme message principal du ministre Dato, « le sport est une école de vie… Vous incarnez la promesse d’un Bénin uni et fort ».

Cette édition a connu un tournant historique car pour la première fois, filles et garçons ont disputé les cinq disciplines à savoir, football, basket-ball (incluant la nouvelle formule 3×3), handball, volley-ball et athlétisme. Le village culturel a animé chaque journée, tandis que les médias de la SRTB assuraient une couverture télévisée complète .

Au-delà des performances sportives, l’édition 2025 a mis en avant les valeurs du fair-play, avec des réglementations strictes sanctionnant les fraudes – notamment des disqualifications pour le CEG 2 Natitingou et le CEG Gogounou . L’OBSSU a aussi renforcé l’encadrement logistique avec le projet « Jeunes officiells », une initiative pour former arbitres et arbitres techniques, démontrant l’ancrage citoyen du championnat .

Le CEG 1 Bassila a marqué les esprits en réalisant un doublé inédit, chez les garçons et les filles. Les filles se sont imposées 1‑0 face au CEG Toviklin, tandis que les garçons ont triomphé aux tirs au but contre le CEG Zè .

Filles

Championnes : CEG 1 Bassila

: CEG 1 Bassila Vice-championnes : CEG Toviklin

: CEG Toviklin 3ᵉ place : Lycée Mathieu Bouké

Distinctions individuelles :

Meilleure gardienne : Rakima Karim (CEG 1 Bassila)

Meilleure buteuse : Faridath Moumouni (CEG 1 Bassila)

Meilleure joueuse : Timibéhim Adeogoke (CEG Agboro, Ouèssè)

Équipe fair-play : CEG 2 Kandi

Garçons

Champions : CEG 1 Bassila

: CEG 1 Bassila Vice-champions : CEG Zè

: CEG Zè 3ᵉ place : CEG Malanville

Distinctions individuelles :

Meilleur gardien : Touré Issa (CEG 1 Bassila)

Meilleur buteur : Ludovic Bossou (CEG Zè)

Meilleur joueur : Ludovic Bossou (CEG Zè)

Équipe fair-play : CEG Océan

🤾‍♀️ Handball

Le handball féminin a été remporté par le lycée Houffon (Zou), tandis que les garçons du CEG Zongo (Parakou) se sont illustrés. En volley, ce sont le CEG Zongo chez les filles et le CEG Gbéto chez les garçons qui ont arraché la coupe .

Filles

Championnes : Lycée Houffon (Zou)

: Lycée Houffon (Zou) Vice-championnes : CEG 2 Lokossa (Mono)

: CEG 2 Lokossa (Mono) 3ᵉ place : CEG Zongo (Borgou)

: CEG Zongo (Borgou) Équipe fair-play : CEG Tokpa-Domé (Atlantique)

Distinctions individuelles :

Meilleure joueuse : Moussibatou Zakari (CEG 3 Kandi)

Meilleure buteuse : Mariam Odjouma (CEG Le Littoral – 44 buts)

Meilleure gardienne : Expérencia Veglo (Lycée Houffon)

Garçons

Champions : CEG Zongo – Parakou (Borgou)

: CEG Zongo – Parakou (Borgou) Vice-champions : CEG 1 Comé (Mono)

: CEG 1 Comé (Mono) 3ᵉ place : CEG 1 Bassila (Donga)

: CEG 1 Bassila (Donga) Équipe fair-play : CEG 1 Ifangni (Plateau)

Distinctions individuelles :

Meilleur joueur : Rayane Orou Boro (CEG Zongo)

Meilleur buteur : Espoir Houssou (CEG 1 Comé)

Meilleur gardien : Abdul Saïd Maman Kouta (CEG 1 Bassila)

🏀 Basketball

Dans les gymnases d’Aplahoué, le CEG Tokpa‑Domé a dominé le basket-ball 5×5 chez les garçons, et le CPEG Saint Luc chez les filles. En 3×3, formats rapides appréciés du public, le CEG 2 Dassa et le CEG 3 Djougou ont décroché la victoire dans leurs catégories respectives.

Basketball 5×5

Filles

Championnes : CPEG Saint Luc (Ouémé)

: CPEG Saint Luc (Ouémé) Vice-championnes : CEG 1 Bassila

: CEG 1 Bassila 3ᵉ place : (non précisé)

: (non précisé) Équipe fair-play : CEG 1 Kétou

Distinctions :

Meilleure rebondeuse : Chaïdatou Moumouni (CEG 1 Bassila)

Meilleure marqueuse : Merveille Gbedo (CPEG Saint Luc)

Garçons

Champions : CEG Tokpa-Domé (Kpomassè, Atlantique)

: CEG Tokpa-Domé (Kpomassè, Atlantique) Vice-champions : (non précisé)

: (non précisé) 3ᵉ place : (non précisé)

: (non précisé) Équipe fair-play : CEG Akonabè

Distinctions :

Meilleur rebondeur : Roger Fagla (CEG Tokpa-Domé)

Meilleur marqueur : Meralse Sedo (CEG Tokpa-Domé)

Basketball 3×3

Filles

1ère : CEG 2 Dassa

2ᵉ : CEG Akpakpa Centre

3ᵉ : CEG 1 Comé

Garçons

1er : CEG 3 Djougou

2ᵉ : CEG Tokpa-Domé

3ᵉ : CEG Azovè

🏐 Volleyball

Filles

Championnes : CEG Zongo – Parakou (Borgou)

: CEG Zongo – Parakou (Borgou) Vice-championnes : CEG 1 Ouassa-Péhunco (Atacora)

: CEG 1 Ouassa-Péhunco (Atacora) 3ᵉ place : CEG Gouka (Collines)

Garçons

Champions : CEG Gbéto (Atlantique)

: CEG Gbéto (Atlantique) Vice-champions : CEG Lissazounmé (Zou)

: CEG Lissazounmé (Zou) 3ᵉ place : CEG 1 Nikki (Borgou)

🏃 Athlétisme

Sur la piste de Djakotomey, les finales ont vu des performances marquantes : la sprinteuse Horace Tossavi a bouclé le 100 m en 11″9 et le sauteur Benjamin Ahulete a franchi 5,79 m en longueur.

Saut en longueur

Filles 1ère : Lucresse Edah (CEG Houéyogbé) – 4m46 2ᵉ : Ida Idakou (CEG1 Lokossa) – 4m41 3ᵉ : Rachelle Sonon (CEG Cocotomey) – 4m35

Garçons 1er : Benjamin Ahulete (CEG Avedjin) – 5m79 2ᵉ : Blaise Mekpon (CEG Honhoué) – 5m60 3ᵉ : Tionté Saurel Bongou (Collège de l’Excellence) – 5m31



100 m

Filles 1ère : Bake Bani Gani (CEG Gomparou) – 13″2 2ᵉ : Massoudath Idrissou (CEG1 Natitingou) – 13″5 3ᵉ : Raichatou Sabi Seh (CEG Kalalé) – 13″7

Garçons 1er : Horace Tossavi (CEG Le Littoral) – 11″9 2ᵉ : Méré Soron Goye (CEG Soroko) – 12″2 3ᵉ : Benjamin Ahulete (CEG Avedjin) – 12″3



400 m

Filles 1ère : Bosette Tossi (CEG1 Zogbodomey) – 1’01″2 2ᵉ : Moussilimatou Bouraïma (CEG Sokotindji) – 1’01″7 3ᵉ : Céline Tawema (CEG Yaoui) – 1’02″3

Garçons 1er : Igor Dossa (CEG Houègbo) – 54″3 2ᵉ : Horacio Tossavi (CEG Nokoué) – 54″8 3ᵉ : Bruno Kombetto (CEG Matéri) – 55″0



1500 m

Filles 1ère : Assana Issa (CEG Somperekou) – 5″02″5 2ᵉ : Ramoudia Chabi Bakou (CEG Kouandé) – 5’09″5 3ᵉ : Zouleyhath Salifou (CEG1 Bassila) – 5″11″5

Garçons 1er : Tawalou Arouna (CEG Akpo-Ogou) – 4’28″4 2ᵉ : Wilfried Agon (CEG Lema) – 4’28″8 3ᵉ : Rachidi Sabi (CEG Kassakou) – 4’29″0



Relais Medley

Filles 1er : Atlantique – 2’32″7 2ᵉ : Borgou – 2’32″8 3ᵉ : Collines – 2’33″6

Garçons 1er : Alibori – 2’15″5 2ᵉ : Borgou – 2’20″4 3ᵉ : Couffo – 2’26″4