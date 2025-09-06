Bénin: le MPL de Expérience Tèbè quitte le Cadre de concertation de l’opposition

Le Mouvement Populaire de Libération (MPL) a annoncé son retrait du Cadre de concertation des forces politiques de l’opposition, ce vendredi 5 septembre 2025 à Cotonou. Le parti dirigé par Expérience A. TEBE justifie sa décision par « l’absence de cohésion » et la stérilité des efforts consentis face aux échéances électorales de 2026.

Dans une lettre adressée au coordonnateur du Cadre des forces politiques de l’opposition, le MPL informe qu’à l’issue d’une réunion extraordinaire, il a été décidé du « retrait de notre parti du Cadre de concertation et en conséquence de ma démission du poste de 2ᵉ Coordonnateur adjoint du Cadre ». Pour le parti, cette démarche marque la fin d’un espoir nourri au sein de l’opinion.

Un bilan jugé décevant

Le MPL dresse un constat amer de sa participation au Cadre. Selon le président Expérience A. TEBE, « cette décision fait suite au bilan de notre participation au Cadre et des résultats obtenus sur les objectifs et luttes que le cadre s’est assigné depuis sa création ».

Il estime que, malgré les sacrifices consentis, les efforts fournis n’ont pas produit les résultats attendus. Le parti reproche notamment au Cadre son incapacité à générer une véritable synergie d’action.

« Ayant constaté que la cohésion et le consensus prônés pour faire face aux échéances électorales de 2026 ne sont que de vains mots », écrit-il, il devenait, selon le MPL, nécessaire de tirer les conséquences.

Des divisions internes pointées du doigt

Au-delà du manque de résultats, le MPL dénonce des comportements isolés au sein du regroupement. « Ayant constaté les actes isolés de certaines organisations membres du cadre dans la perspective de ces élections », précise la lettre, le parti juge que la poursuite de sa participation n’était plus tenable.

Pour le MPL, ces agissements sapent les fondements mêmes du Cadre, initialement perçu comme une plateforme unitaire de l’opposition. C’est donc en signe de désaccord profond que le parti décide de claquer la porte, tout en réaffirmant son engagement à poursuivre la lutte pour l’alternance par d’autres voies.