Bénin: le MOPAD entame sa mutation en parti politique pour mieux peser sur la scène nationale

Créé dans la foulée des élections de 2021 à l’initiative du jeune acteur politique Rex Koupolou, le Mouvement Patriotique pour le Développement (MOPAD) s’apprête à franchir une étape décisive de son évolution avec sa transformation en parti politique.

« Nous sommes en train de formaliser le processus de migration vers un parti politique », a expliqué Ferdinand Expédit Attingli. Selon lui, le passage d’un simple mouvement à un parti structuré s’impose pour disposer d’un cadre juridique formel, condition essentielle à une participation plus active à la vie politique nationale. « Nous avons déjà tenu notre congrès, et le processus d’enregistrement est en cours », précise-t-il, convaincu que cette mutation donnera au MOPAD davantage de visibilité et de légitimité.

Un mouvement jeune et engagé

Composé en grande partie de jeunes militants, le MOPAD se veut un moteur de l’engagement citoyen au service du développement du Bénin. Fidèle à la ligne gouvernementale, le mouvement a toujours soutenu les initiatives du régime en place. « Toutes nos actions convergent vers la réalisation de la vision du président Patrice Talon », souligne Ferdinand Expédit Attingli. Dans la perspective de la présidentielle de 2026, le MOPAD affiche déjà sa préférence : « Notre candidat est le ministre d’État Romuald Wadagni, désigné par la majorité présidentielle. »

L’une des particularités du MOPAD réside dans son mode de fonctionnement autonome et participatif. Ses activités sont financées par les contributions volontaires de ses membres. « À chaque événement, nous lançons des souscriptions, et les militants y adhèrent », détaille le porte-parole. Les noms des contributeurs sont publiés sur le site du mouvement, un choix assumé pour garantir transparence et crédibilité. « Nous finançons nous-mêmes nos actions, car elles visent d’abord notre propre développement en tant que jeunes citoyens », ajoute-t-il.

Un ancrage territorial déjà établi

Présent dans toutes les communes du Bénin, le MOPAD affirme avoir mis en place des coordinations locales actives. Cette implantation, fruit de plusieurs années d’efforts militants, prépare le terrain pour sa future participation aux compétitions électorales. « Dès que nous aurons notre récépissé, vous verrez nos actions se multiplier sur le terrain », promet Ferdinand Expédit Attingli.

Le MOPAD, qui se veut un parti de la jeunesse, lance un appel à tous les jeunes du pays à rejoindre son projet politique. « Nous invitons toutes les populations, surtout les jeunes, à venir nous accompagner. C’est une première au Bénin », insiste le porte-parole, convaincu que l’avenir politique du pays doit s’écrire avec la nouvelle génération.