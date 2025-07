Bénin: le journaliste Comlan Hugues Sossoukpè présenté à la Criet ce lundi

Le journaliste béninois Comlan Hugues Sossoukpè, arrêté à Abidjan et extradé au Bénin, doit comparaître ce lundi 14 juillet 2025 devant le juge de la détention et des libertés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Le fondateur du média en ligne Olofofo Infos, Comlan Hugues Sossoukpè, doit être présenté ce lundi 14 juillet 2025 au juge de la détention et des libertés près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), à Cotonou.

Son audience intervient après une arrestation à polémique survenue le 10 juillet à Abidjan en Côte d’Ivoire, suivie d’une extradition immédiate vers le Bénin et d’un placement en détention provisoire à la prison civile de Ouidah.

Depuis son interpellation, ni les autorités béninoises ni ivoiriennes n’ont communiqué officiellement sur les circonstances précises de l’affaire. Un silence qui alimente de nombreuses interrogations.

La défense du journaliste dénonce une procédure opaque et des atteintes graves à ses droits. Selon les avocats, Comlan Hugues Sossoukpè bénéficiait depuis 2019 du statut de réfugié au Togo, reconnu sous la Convention de Genève.

Un collège d’avocats, des accusations de détention arbitraire

Un collectif de sept avocats issus des barreaux de Paris, de Seine-Saint-Denis et du Bénin a été constitué pour assurer sa défense. Dans un communiqué publié ce dimanche 13 juillet, ils expriment leur “vive préoccupation” et exigent des explications détaillées sur cette arrestation qu’ils jugent irrégulière.

- Publicité-

Les avocats de Comlan Hugues Sossoukpè dénoncent “un silence persistant” des autorités béninoises et ivoiriennes ainsi qu’un possible “abus” contraire aux engagements internationaux en matière de droit d’asile et de procédure judiciaire.

Une affaire à forts enjeux politiques et juridiques

Le communiqué revient également sur les circonstances de la venue du journaliste à Abidjan. Invité par le ministère ivoirien de la Transition numérique pour participer à l’Ivoire Tech Forum, Comlan Hugues Sossoukpè a été accueilli officiellement le 8 juillet avant d’être interpellé deux jours plus tard sans mandat judiciaire connu. “Il s’agit d’un abus dont les auteurs devront répondre”, préviennent ses avocats.

La défense exige, entre autres, une communication officielle immédiate sur la situation du journaliste, l’accès à ses conseils et à sa famille, ainsi que le respect strict de ses droits fondamentaux.

- Publicité-

Elle appelle à une mobilisation nationale et internationale pour garantir que le journaliste Comlan Hugues Sossoukpè ne soit pas victime de traitements inhumains ou de procédures contraires aux standards internationaux.