Bénin: le Front Patriotique appelle à une nouvelle conférence nationale

Dans un contexte politique marqué par des tensions et de vifs débats, le Front Patriotique (FP) a lancé un appel fort: l’organisation d’une nouvelle conférence nationale. Réuni le 23 août à Cotonou, le mouvement dirigé par son coordonnateur général, Laurent Métongnon, a exprimé sa « profonde inquiétude » face à l’évolution de la situation politique du pays.

Depuis 2016, le paysage politique béninois a été profondément transformé par une série de réformes et de décisions gouvernementales souvent contestées par l’opposition. Pour le Front Patriotique, ces changements ont accentué les divisions et ne sauraient être corrigés par la seule tenue des prochaines élections générales.

Retour sur l’héritage de 1990

Le mouvement s’inspire ouvertement de la conférence nationale des forces vives de février 1990, organisée dans un contexte de crise politique et économique. Cette rencontre historique avait permis au Bénin de passer d’un régime de parti unique à un système pluraliste, ouvrant la voie à la démocratisation et à l’alternance pacifique.

Trente-cinq ans après, le Front Patriotique estime qu’il est temps de renouer avec cet esprit de consensus.

« Il nous faut redéfinir ensemble les règles du vivre-ensemble, dans une démarche à la fois démocratique et patriotique », a déclaré Laurent Métongnon.

Le FP plaide ainsi pour un cadre de discussions réunissant toutes les composantes de la société : partis politiques, syndicats, associations de la société civile, acteurs religieux et leaders communautaires. L’objectif affiché est de « repenser en profondeur » les institutions et les règles du jeu politique afin de renforcer la démocratie béninoise et d’éviter de nouvelles fractures.

L’appel du Front Patriotique intervient à quelques mois des échéances électorales de 2026, dans un climat où la question du dialogue politique reste au cœur des préoccupations de nombreux acteurs de la vie nationale.