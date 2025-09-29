Bénin: le domicile de Boni Yayi, carrefour des tractations politiques en vue de 2026

À quelques mois des élections générales de 2026, l’opposition béninoise semble s’activer dans l’ombre. Le domicile de Boni Yayi, chef de file de l’opposition et président du parti Les Démocrates, situé à Cadjèhoun, est devenu un véritable carrefour politique.

Depuis plusieurs jours, l’ancien président multiplie les audiences avec diverses figures politiques. Membres ou non du parti Les Démocrates, hommes et femmes se succèdent pour échanger sur les grands enjeux du scrutin à venir. Parmi les personnalités reçues, l’on compte Nourou-Dine Saka Saley, Célestine Zanou, Daniel Edah, Lucien Kinninnon, Alain Adiou, Apollinaire Avognon ou encore Galiou Soglo.

Ces rencontres, qui s’apparentent à un large processus de consultation, laissent entrevoir une volonté de fédérer les forces opposées à la gouvernance instaurée depuis 2016. L’objectif semble clair : mobiliser autour du duo candidat que présentera le parti Les Démocrates pour 2026.

Reste à savoir si ces concertations s’élargiront à d’autres acteurs de l’opposition, à l’image de Candide Azannaï, figure politique notoirement critique du régime en place.

Dans le même temps, le Mouvement Populaire de Libération (MPL) dirigé par Expérience Tébé a pris ses distances vis-à-vis des Démocrates. Le parti évoque notamment des dysfonctionnements au sein du cadre de concertation de l’opposition, marquant ainsi une fracture dans les rangs.