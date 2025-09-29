Bénin: l’ANIP prolonge le délai de transfert de centre de vote jusqu’au 3 octobre 2025

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) annonce une prolongation des opérations de transfert de centre de vote.

Initialement prévues pour s’achever le 28 septembre 2025, elles se poursuivront exceptionnellement jusqu’au vendredi 3 octobre 2025.

Cependant, l’ANIP précise que deux opérations prendront fin de manière définitive ce dimanche 28 septembre 2025. Il s’agit de la prise en compte sur la Liste électorale informatisée (LEI) des personnes nouvellement enrôlées au Ravip ainsi que la mise à jour des données démographiques.

Pour faciliter les démarches, l’institution rappelle que sa plateforme en ligne eservices.anip.bj, son application mobile ANIP BJ et le *code USSD 151# restent disponibles.

Ces outils permettent aux citoyens de consulter leur centre de vote ou d’effectuer un transfert de centre de vote.

L’ANIP invite tous les retardataires à saisir cette ultime opportunité afin d’être en règle et de participer sereinement aux prochaines échéances électorales.