Société
Bénin: l'ANDF dément toute vente de parcelles et invite à la vigilance

Bénin: l’ANDF dément toute vente de parcelles et invite à la vigilance

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Alerte
Alerte
. .

Depuis le 21 septembre 2025, un faux communiqué attribué à l’Agence nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) circule sur les réseaux sociaux, annonçant la mise en vente de parcelles dans les villes de Porto-Novo, Cotonou et Parakou.

Ce communiqué accompagné d’une grille tarifaire, prétend proposer des terrains à la vente, incitant ainsi les internautes à contacter des numéros de téléphone pour effectuer des transactions.

Dans une déclaration officielle en date du 25 septembre, le Directeur général de l’ANDF, Victorien D. Kougblénou, a qualifié ces documents de « faux grossiers » et dénoncé une tentative d’escroquerie « à grande échelle ».

Il a rappelé que l’ANDF n’exerce aucune activité de promotion immobilière, de commerce de terrains ni d’intermédiation dans les transactions foncières et immobilières.

L’administration foncière appelle donc la population à la vigilance et à la prudence, afin de ne pas se laisser piéger par ce type de manœuvre frauduleuse. Elle assure que toutes les dispositions sont déjà prises pour identifier les auteurs de ces faux documents et engager des poursuites judiciaires à leur encontre.

L’ANDF invite également les citoyens à se référer exclusivement à ses canaux de communication officiels pour toute information relative à la gestion foncière et à ne pas répondre aux sollicitations suspectes émanant de sources non vérifiées.

