Bénin: lancement des inscriptions payantes pour les nouveaux bacheliers dans les universités publiques

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Portail principal de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC)
Portail principal de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) @BWTV
. .

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a officiellement lancé la campagne d’enregistrement pour la sélection des nouveaux bacheliers à titre entièrement payant dans les universités publiques du Bénin.

Cette mesure concerne les bacheliers issus des séries classiques désireux de poursuivre leurs études dans les universités publiques, dans le cadre d’une orientation payante intégrale.

Les candidats concernés sont invités à accéder à la plateforme AprèsMonBac (apresmonbac.bj) pour faire leurs choix de filières.

Le processus d’inscription suit une procédure de classement basée sur plusieurs critères, parmi lesquels la moyenne obtenue au baccalauréat, le nombre de places disponibles dans chaque filière, et les capacités d’accueil des iversités.

Cette initiative s’inscrit dans la logique de décongestion des filières gratuites, permettant à ceux qui le souhaitent et en ont les moyens de s’inscrire dans des filières payantes, tout en maintenant une sélection transparente.

L’opération prendra fin le dimanche 28 septembre 2025 à minuit pour les bacheliers de 2025, titulaires d’un baccalauréat classique (séries A1, A2, B, C, D, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3), selon le communiqué en date du 17 septembre 2025.

« Par contre, la phase de recueil de choix de filières réservée aux bacheliers de 2025, titulaires d’un baccalauréat technique (DEAT éditions 2024 et 2025 et du DT édition de 2025) sera ouverte du lundi 06 octobre à 00 heure au dimanche 12 octobre 2025 à minuit », lit-on dans le document

