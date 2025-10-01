Bénin: la police donne des précisions sur l’opération de répression des vitres teintées

À compter du 1er octobre 2025, une opération de grande ampleur sera lancée par la Police républicaine pour faire respecter l’interdiction de circulation des véhicules équipés de vitres avant opaque ou teintée.

Le ministre de l’Intérieur, appuyé par l’Agence nationale des transports terrestres (ANATT), a rappelé que cette mesure s’appuie sur le décret n° 2017-546 du 22 novembre 2017, déjà en vigueur, mais jusqu’ici appliqué avec une tolérance relative.

Selon les autorités, seuls les pare-brise et vitres latérales avant sont concernés par cette réglementation. Toute teinte obscurcissant la visibilité depuis l’extérieur sera désormais sanctionnée. Les propriétaires de véhicules utilisant des films additionnels après-vente devront les retirer avant la date fatidique.

L’ANATT précise que la carte d’autorisation ne concerne que les véhicules qui étaient déjà pourvus de vitres teintées d’origine; elle n’est pas une permission pour toutes les teintes.

Les autorités expliquent que cette mesure vise à renforcer la sécurité routière, notamment en facilitant les contrôles visuels par les forces de l’ordre.

Les véhicules en infraction seront immobilisés et retirés de la circulation. Le gouvernement a accordé aux automobilistes un délai jusqu’au 30 septembre 2025 pour se conformer à la réglementation.

Cette opération marque clairement un durcissement de la politique de sécurité routière au Bénin.

Les pprécisions de la Police républicaine

Mais ce mercredi 1er octobre, « Il n’y aura pas de mise en fourrière ni de paiement d’amendes”, souligne le Commissaire-major Eric Orou Yerima, porte-parole de la police républicaine dans une séance d’explication.

La Police républicaine précise que l’opération de contrôle va commencer par une phase de sensibilisation des usagers.

Toutefois, les propriétaires de véhicules concernés par la mesure d’interdiction sont invités à se conformer aux textes », a informé le porte-parole .

Selon le commissaire Eric Yérima, pour être autorisé, il faut aller sur le site https://service-public.bj/public/services/service/PS00890. L’opération dure en moyenne 48 heures, et coûte 50.000 F CFA.

Les demandeurs, ajoute la police, doivent fournir les pièces suivantes : l’original de la carte grise du véhicule ; la Photocopie de la pièce d’identité du propriétaire. Par ailleurs, la présence physique du véhicule concerné est requise.