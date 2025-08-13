Bénin: la maire de Toffo menacée de destitution…

La maire de Toffo, Bibiane Soglo Adamazé, fait face à une fronde au sein de son conseil communal.

Dans une correspondance adressée ce mardi au préfet de l’Atlantique, plusieurs conseillers ont demandé la convocation d’une session extraordinaire afin d’organiser un vote de défiance à son encontre.

Ils reprochent à la première autorité communale une « gestion solitaire » marquée par de « graves dysfonctionnements » dans la prise de décisions, en violation du décret n°2022-321 du 1er juin 2022 sur le cadre général des règlements intérieurs des conseils communaux.

Les signataires dénoncent également un « manque de transparence », ainsi qu’un « abus de pouvoir et d’autorité ».

Estimant qu’il est temps de « tourner la page », ces conseillers espèrent que le vote de défiance aboutira à un changement à la tête de la commune.