Bénin: la HAAC promet de jouer efficacement son rôle pendant la période électorale

Le 30 septembre 2025, à Cotonou, le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Édouard Cocou Loko, a ouvert la deuxième session ordinaire de l’année de l’institution.

Il y a saisi l’occasion pour clarifier des points sensibles liés à la régulation médiatique, particulièrement dans le contexte de l’élection présidentielle de 2026, ainsi que sur l’aide de l’État à la presse.

Au cours de cette allocution, Édouard Loko a réaffirmé que la HAAC entend jouer son rôle avec efficacité et innovation pour encadrer les médias pendant la période électorale.

Il a appelé les professionnels à respecter strictement les règles en vigueur et les a encouragés à adopter une posture collective et responsable. Il a aussi insisté sur la mise en conformité des médias non encore régularisés.

« il ne suffira pas d’être dans l’illégalité pour échapper à la HAAC », prévient-il.

Sur le volet de l’aide de l’État à la presse, Loko a annoncé que cette assistance sera maintenue mais sous une forme nouvelle. Il a précisé que les fonds ne serviraient pas uniquement à des subventions directes, mais seront orientés vers la restauration de la « Maison des Médias », la formation in situ des professionnels, ainsi que l’appui aux associations de médias.

Ces dernières pourront notamment utiliser l’aide pour régler des arriérés d’électricité, d’eau ou soutenir le personnel de terrain.

Enfin, Édouard Loko a réaffirmé l’engagement de la HAAC à accompagner les médias dans leur mission d’information tout en veillant à préserver la paix sociale et le respect des textes en vigueur.

Les travaux de la session doivent s’étendre sur quatre mois, avec pour ambition une presse à la fois libre, structurée et responsable.