Bénin: « la gratuité de la césarienne n’a pas été arrêtée », Wilfried Léandre Houngbédji

A l’occasion de la session AskGouv du vendredi 18 mars 2022, le Porte-parole du gouvernement a apporté des clarifications sur la dissolution de l’Agence Nationale de Gestion de la Gratuité de la Césarienne (ANGC). Wilfried Léandre Houngbédji a expliqué que la suppression de l’ANGC ne signifie pas la fin de la gratuité de la césarienne.

Par décret n°2022-001 en date du 05 janvier 2022, le gouvernement du président Patrice Talon a mis fin à l’existence de l’Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne. Suite à la polémique suscitée par cette annonce, le secrétaire général adjoint du gouvernement clarifie. « Si la cellule en charge spécifiquement de la gestion de la gratuité de la césarienne a disparu, la prestation n’a pas disparu », a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji.

Selon ses explications, la gratuité de la césarienne continue, mais elle a été confiée à une nouvelle structure. « Le Conseil des ministres en sa session du 28 juillet 2021 a autorisé la poursuite des prestations de l’Agence nationale de l’assurance maladie et de l’Agence nationale de la gestion de la césarienne gratuite par l’Agence nationale de la protection sociale. En conclusion, la gratuité de la césarienne n’a pas été arrêtée. Elle est prise en charge par l’Agence nationale de la protection sociale », a expliqué le Porte-parole du gouvernement.

Pour rappel, la gratuité de la césarienne a été décrétée en 2008 sous le régime de Boni Yayi. Ce programme a pour objectif de réduire la mortalité maternelle et néonatale. La gratuité de la césarienne est entrée dans sa phase pratique en avril 2009 dans tous les 43 hôpitaux publics, confessionnels et privés agréés par l’État. Pour chaque césarienne réalisée, l’Etat s’est engagé à rembourser une somme forfaiture de 100 mille francs CFA avec des kits de médicaments et consommables prédéfinis.

l’Agence Nationale de Gestion de la Gratuité de la Césarienne (ANGC) avait pour mission de mettre en place tous les mécanismes nécessaires à une bonne mise en œuvre de la gratuité de la césarienne. Elle était notamment chargée de l’élaboration des directives et du remboursement aux hôpitaux des frais engagés dans le cadre de la césarienne.