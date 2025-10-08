Bénin : la CENA fixe le calendrier des élections générales de 2026

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié, ce 8 octobre 2025, le calendrier officiel des élections générales de 2026, qui seront couplées entre les législatives et les communales. Les scrutins sont prévus pour le dimanche 11 janvier 2026.

Selon le document signé par le président de la CENA, Sacca Lafia, la réception des statistiques de la liste électorale informatisée a ouvert le processus le 15 juillet 2025. Deux jours plus tard, le 18 juillet, la CENA a publié la décision fixant les pièces à fournir et les modalités de dépôt des candidatures.

L’affichage de la liste électorale par l’ANIP est prévu du 15 au 29 octobre 2025, une étape cruciale dans la transparence du processus.

Enregistrement et validation des candidatures

L’enregistrement des candidatures à l’élection des membres des conseils communaux se déroulera du 24 au 28 octobre 2025, suivi de la publication des partis ayant déposé leurs dossiers le 29 octobre 2025.

Quant aux législatives, les déclarations de candidatures seront enregistrées du 8 au 12 novembre 2025, et la liste des partis en lice publiée le 13 novembre.

La réception officielle de la liste électorale informatisée (LEI) interviendra également à cette date.

Campagne électorale et déroulement du scrutin

La campagne électorale se tiendra du 26 décembre 2025 au 9 janvier 2026. Les bulletins uniques seront remis aux partis politiques entre le 15 et le 19 décembre 2025.

Le jour du scrutin est fixé au dimanche 11 janvier 2026, où les électeurs béninois seront appelés à élire simultanément les membres de l’Assemblée nationale et des conseils communaux.

Les résultats définitifs des élections communales seront publiés du 12 au 13 janvier 2026, tandis que ceux de l’élection des députés seront rendus publics entre le 12 et le 13 janvier sous forme provisoire, avant validation finale.

Enfin, la publication de la liste des localités où chaque parti est habilité à désigner les chefs de villages ou de quartiers de ville est prévue pour le 10 février 2026.

Ces élections couplées marquent une première dans l’histoire politique récente du pays, en regroupant législatives et communales dans un même scrutin.

Pour la CENA, cette organisation vise à rationaliser le processus électoral, réduire les coûts et favoriser une meilleure participation citoyenne.

Avec ce calendrier désormais officiel, la classe politique béninoise entre dans la dernière ligne droite avant le grand rendez-vous du 11 janvier 2026, qui ouvrira une nouvelle page de la vie démocratique nationale.