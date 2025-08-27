Bénin: la CENA et International IDEA outillent les acteurs pour des élections sûres et inclusives

La Commission électorale nationale autonome (CENA), en collaboration avec l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International IDEA), a ouvert ce mardi à Cotonou un atelier de renforcement des capacités consacré à la protection des élections.

L’initiative, appuyée par la Coopération canadienne, vise à mieux préparer les parties prenantes du processus électoral en vue de scrutins transparents, sécurisés et inclusifs.

Près de 162 participants prennent part aux travaux : cadres de l’Organe de Gestion des Élections (OGE), représentants de partis politiques, de la société civile, des médias ainsi que des institutions étatiques.

Les discussions portent notamment sur la sécurisation du processus électoral, la lutte contre la désinformation et le renforcement de la confiance des électeurs. Autant de sujets jugés essentiels dans un contexte où la consolidation de la démocratie repose sur la crédibilité des élections.

Pour la CENA et ses partenaires, cette démarche s’inscrit dans la continuité des efforts déployés pour garantir au Bénin des élections crédibles, transparentes et apaisées.