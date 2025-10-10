Bénin: la CDC détaille la procédure de dépôt des cautions pour les partis politiques

Dans le cadre de la préparation des élections générales de 2026, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a exposé aux partis politiques les modalités à suivre pour le dépôt des cautions. Cette démarche intervient à un moment où les acteurs politiques se mobilisent pour respecter les conditions légales de participation.

Selon les explications fournies, les partis habilités à présenter des candidats devront verser une caution financière dans les délais fixés par le calendrier électoral. Cette caution vise à garantir le sérieux des candidatures et à éviter les dossiers fantaisistes. Le montant, les modalités de paiement (guichets, virement, conditions de validité) ainsi que le calendrier précis seront clarifiés par la CDC.

La procédure exige par ailleurs que le dépôt soit effectué dans une structure agréée, et que les candidats ou partis accompagnent la caution des documents justificatifs requis (identité, attestation de parrainage, etc.). Tout retard, défaut ou irrégularité dans le dépôt peut entraîner le rejet automatique du dossier de candidature.

Cette étape est essentielle, car elle conditionne l’admission des candidatures auprès de la Commission électorale nationale autonome (CENA). En clarifiant les modalités de versement, la CDC entend apporter plus de transparence au processus et limiter les risques de contentieux.

Les partis sont invités à prendre soigneusement note de ces nouvelles exigences et à se préparer dans les meilleurs délais, afin que leurs dossiers soient conformes et recevables.