PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Bénin: Guy Dossou Mitokpè recadre Janvier Yahouédéou après de nouvelles attaques contre Boni Yayi

Bénin: Guy Dossou Mitokpè recadre Janvier Yahouédéou après de nouvelles attaques contre Boni Yayi

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Janvier Yahouédéou, Secrétaire Général Ã  l'information, Ã  la communication et Porte-parole du Parti Bloc Républicain
Janvier Yahouédéou, Secrétaire Général à l'information, à la communication et Porte-parole du Parti Bloc Républicain
- Publicité-

Le parti de l’opposition Les Démocrates est monté au créneau pour défendre son leader, l’ancien président Boni Yayi, face aux déclarations répétées du ministre-conseiller Janvier Yahouédéou.

Dans un communiqué signé par son secrétariat national à la communication, le parti fustige ce qu’il qualifie de « diffamation » et de « calomnie » à l’encontre de l’ex-chef de l’État.

Invité de l’émission Zone Franche sur Canal 3 Bénin, dimanche 10 août 2025, Janvier Yahouédéou a accusé Boni Yayi de surfacturation « gants à 90 000 FCFA, imperméables à 400 000 FCFA » et d’irrégularités financières, évoquant notamment un « avion fantôme » payé avec des fonds publics.

Dans une réponse publiée le lundi 11 août sur Facebook, Guy Dossou Mitokpè, premier responsable de la communication des Démocrates, a dénoncé « une obsession maladive » de Yahouédéou à l’égard de Boni Yayi, y voyant le signe d’une « incapacité à proposer des idées et une vision pour le pays ».

L’ancien député affirme que toutes les accusations évoquées ont déjà été réglées en leur temps et rappelle que Boni Yayi avait traduit devant la Haute Cour de Justice des ministres coupables de forfaitures. Il oppose cette « rigueur » à ce qu’il considère comme une stratégie actuelle visant à « protéger ses proches au détriment de l’intérêt général ».

Mitokpè reproche par ailleurs au ministre-conseiller de se livrer à un « jeu de diffamation » incompatible avec son âge et sa position. Il questionne « l’éducation » qu’il transmettrait à ses enfants et sa « crédibilité » à parler de gestion publique.

- Publicité-

Pour lui, Boni Yayi, « qu’on l’apprécie ou non, a marqué l’histoire du pays », alors que Yahouédéou risque de n’être retenu que pour « des invectives mesquines » dans les médias et sur les réseaux sociaux.
« La vraie politique, ce n’est pas de détruire ceux qui ont bâti avant, mais de bâtir à son tour », conclut Guy Dossou Mitokpè, accusant le régime actuel de couvrir ses propres défaillances, citant notamment « le scandale du siphonnage » dénoncé par l’expert Akpona.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Fraude au pesage: des agents de la SIRAT lourdement condamnés

Bénin

Bénin: libéré sous caution, Méryl Djokouin reste en prison pour défaut de paiement

Monde

États-Unis: Donald Trump ordonne le déploiement de la Garde nationale à Washington

Bénin

Bénin: un marché spécialisé pour le charbon et le pétrole bientôt construit

Bénin

Bénin – Élections 2026: Les femmes parlementaires montent au front pour plus de représentativité

Afrique

Bénin: Lazare Sèhouéto plaide pour une unité africaine « de gré ou de force

Bénin

Bénin: interdiction et retrait immédiat du concentré de tomate «Tasty Tom»

Sénégal

Thiaroye 44 : des descendants de tirailleurs lancent un appel à l’Assemblée nationale sénégalaise pour des mesures concrètes concernant les réparations

Bénin

Bénin – Faux enlèvement : après Flapacha Premier, le tiktokeur Jérémy Degamer mis aux arrêts

Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin: la CENA dévoile le calendrier électoral

VOIR TOUS LES FLASHS