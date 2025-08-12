Bénin: Guy Dossou Mitokpè recadre Janvier Yahouédéou après de nouvelles attaques contre Boni Yayi

Le parti de l’opposition Les Démocrates est monté au créneau pour défendre son leader, l’ancien président Boni Yayi, face aux déclarations répétées du ministre-conseiller Janvier Yahouédéou.

Dans un communiqué signé par son secrétariat national à la communication, le parti fustige ce qu’il qualifie de « diffamation » et de « calomnie » à l’encontre de l’ex-chef de l’État.

Invité de l’émission Zone Franche sur Canal 3 Bénin, dimanche 10 août 2025, Janvier Yahouédéou a accusé Boni Yayi de surfacturation « gants à 90 000 FCFA, imperméables à 400 000 FCFA » et d’irrégularités financières, évoquant notamment un « avion fantôme » payé avec des fonds publics.

Dans une réponse publiée le lundi 11 août sur Facebook, Guy Dossou Mitokpè, premier responsable de la communication des Démocrates, a dénoncé « une obsession maladive » de Yahouédéou à l’égard de Boni Yayi, y voyant le signe d’une « incapacité à proposer des idées et une vision pour le pays ».

L’ancien député affirme que toutes les accusations évoquées ont déjà été réglées en leur temps et rappelle que Boni Yayi avait traduit devant la Haute Cour de Justice des ministres coupables de forfaitures. Il oppose cette « rigueur » à ce qu’il considère comme une stratégie actuelle visant à « protéger ses proches au détriment de l’intérêt général ».

Mitokpè reproche par ailleurs au ministre-conseiller de se livrer à un « jeu de diffamation » incompatible avec son âge et sa position. Il questionne « l’éducation » qu’il transmettrait à ses enfants et sa « crédibilité » à parler de gestion publique.

Pour lui, Boni Yayi, « qu’on l’apprécie ou non, a marqué l’histoire du pays », alors que Yahouédéou risque de n’être retenu que pour « des invectives mesquines » dans les médias et sur les réseaux sociaux.

« La vraie politique, ce n’est pas de détruire ceux qui ont bâti avant, mais de bâtir à son tour », conclut Guy Dossou Mitokpè, accusant le régime actuel de couvrir ses propres défaillances, citant notamment « le scandale du siphonnage » dénoncé par l’expert Akpona.