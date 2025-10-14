Bénin: Gernot Rohr privé de cinq joueurs avant le choc face au Nigeria

Affaibli par plusieurs absences majeures, le Bénin tentera malgré tout de conserver la tête du groupe C face au Nigeria, ce mardi, lors d’un duel décisif pour la qualification au Mondial 2026.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, devra composer sans cinq éléments clés pour le match décisif contre le Nigeria, ce mardi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le technicien franco-allemand a confirmé en conférence de presse que plusieurs absences pèseront lourd dans son effectif. Yohan Roche et Sessi D’Almeida sont suspendus pour accumulation de cartons jaunes, tandis que deux autres joueurs sont blessés.

« Nous serons privés de cinq joueurs au total. Ce n’est pas facile, car nous n’avons pas le même vivier que le Nigeria », a reconnu Rohr, avant d’ajouter : « Mais l’esprit d’équipe est excellent et notre collectif reste solide. Nous pouvons encore y croire. »

Malgré ces forfaits, les Guépards abordent cette rencontre en position de force : ils occupent la tête du groupe C avec 17 points, devant le Nigeria et l’Afrique du Sud. Le coup d’envoi du match Nigeria–Bénin sera donné à 17 heures, heure béninoise.