Bénin: Ganiou Soglo fustige une « instrumentalisation honteuse » de son père, l’ex président Nicéphore Soglo

L’ancien ministre des Sports, Ganiou Soglo, s’insurge contre la récupération politique dont serait victime son père, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, âgé de 94 ans. Dans un communiqué ferme rendu public dans la soirée de ce mercredi 16 juillet 2025, il dénonce une exploitation médiatique orchestrée, selon lui, par certains journalistes et autorités.

« Mon père mérite le respect, pas l’instrumentalisation ». C’est en ces termes que Ganiou Soglo, fils de l’ancien chef de l’État Nicéphore Soglo, a entamé un message adressé à l’opinion publique nationale et internationale. À la veille du 94ᵉ anniversaire de Nicéphore Soglo, premier président de l’ère démocratique béninoise, son fils alerte sur une série d’images et d’apparitions publiques qui, selon lui, ne reflètent plus la volonté propre du patriarche.

« Depuis quelques semaines, circulent dans la presse et sur les réseaux sociaux des images de l’ancien président faisant l’apologie des réalisations du président Patrice Talon », regrette-t-il.

Ganiou Soglo ajoute qu’« il est régulièrement sollicité par les autorités actuelles dans des circonstances qui laissent peu de place à son libre arbitre ». Il estime que son père, affaibli par l’âge et la fatigue, n’est plus en mesure d’exprimer librement sa pensée, ce qui ouvre la voie à des manipulations.

Il affirme avec gravité que deux journalistes, identifiés comme accompagnant régulièrement l’ancien président, participeraient à une « instrumentalisation à des fins médiatiques douteuses ». Il parle d’un « abus de faiblesse caractérisé » et d’une « exploitation indigne d’une personne âgée à des fins de propagande honteuse ».

« Le respect des aînés ne doit jamais devenir un outil politique »

Ganiou Soglo rappelle que sa mère, Rosine Soglo, a quitté ce monde dans la dignité, et il exige que le même respect soit accordé à son père. « Je souhaite que mon père puisse être entouré avec le même respect et la même retenue », écrit-il, non sans amertume face à « ceux qui semblent oublier la nécessité de protéger ceux qui nous ont tant donné ». Par voie de communiqué, il lance un avertissement formel.

« Je mets solennellement en garde les journalistes susmentionnés et tous leurs commanditaires contre toute récidive de tels agissements ; toute personne physique ou morale qui tenterait d’exploiter la vulnérabilité de mon père ; toute autorité qui chercherait à instrumentaliser la famille Soglo ».

S’il se veut catégorique, c’est aussi au nom des valeurs héritées de ses parents. « Je ne me prêterai jamais à des pratiques qui pourraient trahir l’esprit de justice et de dignité qu’ils m’ont transmis. Le respect des aînés ne doit jamais devenir un outil politique. », a-t-il averti.