Bénin – Examen national de Licence 2025 : la liste des candidats et les centres déjà disponibles en ligne

Les candidats inscrits à l’examen national de Licence 2025 peuvent désormais consulter en ligne la liste officielle, leur centre d’examen, ainsi que la date et l’heure de leurs épreuves. La Direction des Examens et Concours (DEC) invite tous les étudiants à imprimer ou sauvegarder leur convocation numérique avant le début des épreuves, prévu du 18 août au 13 septembre 2025.

Les étudiants admis à composer pour la session unique de l’examen national de Licence 2025 ont désormais accès aux informations pratiques relatives à leur participation. Selon un communiqué de la Direction des Examens et Concours (DEC) du ministère de l’Enseignement supérieur, toutes les données nécessaires sont disponibles sur la plateforme officielle de l’institution.

À travers le lien https://urls.fr/UZn0hH, chaque candidat peut vérifier son inscription, identifier le centre d’examen qui lui est attribué, et prendre connaissance de la date et de l’horaire précis de ses épreuves. La DEC précise qu’aucune information ne sera transmise par voie physique. Les étudiants sont donc appelés à se connecter sans délai afin de télécharger ou d’imprimer leur convocation numérique.

Les épreuves écrites, conformément à l’arrêté interministériel signé le 27 mars 2025 par les ministres en charge des enseignements maternel et primaire, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que la ministre intérimaire des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, se dérouleront du lundi 18 août au samedi 13 septembre 2025 sur toute l’étendue du territoire national.

Cette année, la DEC a misé sur une organisation 100 % numérique, visant à faciliter l’accès aux informations et à limiter les déplacements inutiles. Les convocations sont exclusivement disponibles en ligne pour. renforcer la modernisation du processus d’examen. Les candidats sont invités à consulter régulièrement la plateforme pour toute mise à jour.