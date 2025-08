Bénin: en tournée à Porto Novo, Yayi Boni invite ses militants à aider Talon à bien finir son mandat

Une foule nombreuse et enthousiaste a accueilli ce lundi l’ancien président de la République et président du parti d’opposition Les Démocrates, Yayi Boni, lors de sa visite à Porto-Novo. Cette descente politique, qui intervient dans un contexte préélectoral sensible, visait à galvaniser les bases militantes de l’Ouémé en vue des élections générales prévues pour 2026.

Accompagné de cadres du parti, Yayi Boni s’est rendu au siège départemental de Les Démocrates, où il a tenu une séance de travail avec les responsables politiques locaux. L’objectif affiché : resserrer les rangs pour préparer une victoire électorale décisive. Devant des militants mobilisés, il a salué la résilience du parti et invité à une remobilisation générale.

« Je sais que vous vous battez tous les jours pour maintenir le flambeau allumé. Il faut une remobilisation car aucun espace ne doit être laissé pour le camp d’en face », a déclaré l’ancien chef de l’État.

Au-delà du discours de mobilisation, Yayi Boni a tenu à clarifier les relations qu’il entretient avec l’actuel président Patrice Talon. Contrairement aux rumeurs qui laissent penser à une tension persistante, il a assuré qu’aucune animosité n’existe entre eux. Il a même qualifié Talon de « jeune frère », insistant sur le caractère fraternel et républicain de leurs échanges.

« Il ne peut en être autrement puisqu’il s’agit des questions relatives au développement du Bénin, une nation commune pour laquelle chacun se bat au quotidien », a-t-il souligné.

Dans cette logique, Yayi Boni a exhorté les populations à accompagner le président Patrice Talon dans l’achèvement de son second et dernier mandat. Un appel au calme et à l’unité nationale qui marque une posture d’opposition responsable, soucieuse de la stabilité institutionnelle du pays.

Par ailleurs, des discussions sont toujours en cours concernant une éventuelle relecture du Code électoral. Sur ce point, Nathanaël Kiti, vice-président du parti dans l’Ouémé, a insisté sur la nécessité de respecter scrupuleusement les lois de la République. Selon lui, seule une démarche conforme à la légalité pourra garantir des résultats électoraux incontestables pour Les Démocrates.