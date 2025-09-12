PAR PAYS
Bénin: Emmanuel Golou inhumé le 20 septembre prochain à Klouékanmè

Société
Par Edouard Djogbénou
Emmanuel Golou
Emmanuel Golou
L’ancien président du Parti Social Démocrate (PSD) et vice-président du Conseil économique et social (CES), Emmanuel Golou sera inhumé le samedi 20 septembre 2025. L’annonce a été confirmée par sa famille et ses proches.

Emmanuel Golou est décédé le 2 septembre dernier au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Maga de Cotonou, à l’âge de 70 ans, des suites d’une courte maladie. Sa disparition marque la fin du parcours d’un acteur politique de premier plan et membre influent du parti Bloc Républicain.

La cérémonie d’inhumation se déroulera dans son village natal, Golouhoué, situé dans l’arrondissement de Lanta, commune de Klouékanmè. De nombreux hommages officiels et populaires sont attendus pour saluer la mémoire de cet homme politique qui a marqué la vie publique béninoise.

