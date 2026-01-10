Bénin – Élections du 11 janvier : la Cour constitutionnelle rassure la CEDEAO

À la veille des élections législatives et communales prévues ce dimanche 11 janvier 2026, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Cossi Dorothé Sossa, a accordé une audience à une délégation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

La rencontre s’est tenue le vendredi 9 janvier à Cotonou, en présence du représentant résident de l’organisation au Bénin, l’ambassadeur Amadou Diongue, chef de mission.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la mission technique et d’information déployée par la CEDEAO à l’occasion des élections générales au Bénin.

Elle visait à faire le point sur le niveau de préparation du scrutin et à apprécier le rôle de la Cour constitutionnelle dans l’architecture juridique du processus électoral.

À l’issue des échanges, le diplomate ouest-africain s’est déclaré satisfait des assurances reçues.

« Nous avons trouvé une institution prête à assumer pleinement ses responsabilités », a-t-il affirmé, saluant la disponibilité du président de la Cour et la clarté des informations fournies sur les mécanismes destinés à garantir la régularité du vote.

Amadou Diongue a rappelé la place centrale qu’occupe la Cour constitutionnelle dans le dispositif électoral béninois. En tant qu’organe de régulation juridictionnelle, elle est chargée de la validation des résultats et du règlement des contentieux.

« S’informer auprès de la Cour, c’est comprendre le cœur du processus », a-t-il résumé.

La délégation a notamment pris acte de plusieurs innovations mises en œuvre cette année. Il s’agit, entre autres, du déploiement anticipé de délégués de la Cour sur le terrain afin de constater directement les faits en cas de litige, ainsi que du renforcement des équipes d’assistance composées d’enseignants et d’étudiants en droit.

Environ 1 300 personnes ont ainsi été mobilisées à travers le pays pour suivre le déroulement du scrutin et remonter les informations utiles à l’institution.

Le chef de la mission a toutefois tenu à préciser la nature de l’initiative de la CEDEAO.

Celle-ci ne relève pas d’une mission d’observation électorale, mission dévolue à l’Union africaine, mais d’une démarche d’information auprès des différentes parties prenantes du processus électoral, en perspective également de la présidentielle prévue en avril prochain.

En conclusion, l’ambassadeur Diongue a salué l’attitude d’ouverture et de sérénité du président de la Cour constitutionnelle, estimant que ces éléments traduisent la capacité de l’institution à jouer un rôle déterminant dans cette phase des élections générales, qualifiée d’inédite dans l’histoire politique récente du Bénin.