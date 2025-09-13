Bénin–Élections 2026: une plateforme numérique pour le retrait du quitus fiscal

Dans la perspective des élections générales de 2026, la Direction Générale des Impôts (DGI) du Bénin s’apprête à lancer une plateforme numérique dédiée à la délivrance du quitus fiscal, pièce désormais incontournable pour tout candidat.

Le quitus fiscal exigé devra couvrir les trois années précédant le dépôt de candidature. Pour répondre à cette obligation, la DGI met en place une infrastructure informatique renforcée afin de garantir rapidité, sécurité et fiabilité du service en ligne.

La procédure prévoit un cadre strict: une fois le dossier complet, le quitus doit être délivré dans un délai maximal de quinze jours, sous réserve que le candidat soit à jour de ses obligations fiscales. En cas de rejet, les motifs doivent être clairement notifiés. Dès que les sommes exigées sont régularisées, le document devra être délivré dans un délai de 72 heures.

Avancement du projet et contraintes

Selon les informations disponibles, la plateforme est en phase finale de développement. Des travaux techniques sont en cours pour anticiper les risques de surcharge liés à l’affluence attendue à l’approche des dépôts de candidatures.

Le quitus fiscal figure parmi les pièces obligatoires pour les dossiers de candidature aux scrutins présidentiel, législatifs et communaux. Son absence rendrait tout dossier irrecevable.

Si la démarche s’inscrit dans une logique de modernisation et de transparence, certaines voix s’élèvent pour alerter sur les délais administratifs. Dans l’opposition comme dans l’opinion publique, des inquiétudes persistent: des lenteurs ou dysfonctionnements pourraient pénaliser certains candidats.

Autre défi soulevé: l’accessibilité du service en ligne pour les zones faiblement connectées et les citoyens peu habitués aux démarches numériques.

En attendant la mise en service officielle, la DGI assure travailler à rendre la plateforme fiable et opérationnelle avant les échéances de 2026, où chaque détail administratif comptera.