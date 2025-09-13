PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin--Élections 2026: une plateforme numérique pour le retrait du quitus fiscal

Bénin–Élections 2026: une plateforme numérique pour le retrait du quitus fiscal

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Nicolas Yenoussi, Directeur général des impôts
Nicolas Yenoussi, Directeur général des impôts
- Publicité-
. .

Dans la perspective des élections générales de 2026, la Direction Générale des Impôts (DGI) du Bénin s’apprête à lancer une plateforme numérique dédiée à la délivrance du quitus fiscal, pièce désormais incontournable pour tout candidat.

Le quitus fiscal exigé devra couvrir les trois années précédant le dépôt de candidature. Pour répondre à cette obligation, la DGI met en place une infrastructure informatique renforcée afin de garantir rapidité, sécurité et fiabilité du service en ligne.

La procédure prévoit un cadre strict: une fois le dossier complet, le quitus doit être délivré dans un délai maximal de quinze jours, sous réserve que le candidat soit à jour de ses obligations fiscales. En cas de rejet, les motifs doivent être clairement notifiés. Dès que les sommes exigées sont régularisées, le document devra être délivré dans un délai de 72 heures.

Avancement du projet et contraintes

Selon les informations disponibles, la plateforme est en phase finale de développement. Des travaux techniques sont en cours pour anticiper les risques de surcharge liés à l’affluence attendue à l’approche des dépôts de candidatures.

Le quitus fiscal figure parmi les pièces obligatoires pour les dossiers de candidature aux scrutins présidentiel, législatifs et communaux. Son absence rendrait tout dossier irrecevable.

Si la démarche s’inscrit dans une logique de modernisation et de transparence, certaines voix s’élèvent pour alerter sur les délais administratifs. Dans l’opposition comme dans l’opinion publique, des inquiétudes persistent: des lenteurs ou dysfonctionnements pourraient pénaliser certains candidats.

- Publicité-

Autre défi soulevé: l’accessibilité du service en ligne pour les zones faiblement connectées et les citoyens peu habitués aux démarches numériques.

En attendant la mise en service officielle, la DGI assure travailler à rendre la plateforme fiable et opérationnelle avant les échéances de 2026, où chaque détail administratif comptera.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Préparatifs des élections générales de 2026:la CENA présente un point d’étape satisfaisant

Bénin

Bénin: fin des longues attentes à la DGI, les candidats aux élections peuvent obtenir leur quitus fiscal en ligne

Bénin

Dogbo: découverte macabre du corps d’un quadragénaire dans le lac Togbadji

Bénin

Bénin: interdiction de tout propos profanatoire ou hérétique visant le Vodun, ses rites et ses expressions

RD Congo

RD Congo : décès du général Mwaku Mbuluku Daniel à Uvira

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Affi N’Guessan reçoit une délégation américaine à Abidjan

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Abel Naki appelle à l’union de l’opposition autour de Laurent Gbagbo

Bénin

Daniel Edah : 4 raisons qui en font le candidat de l’opposition en 2026

RD Congo

RDC : un naufrage fait des dizaines de morts dans la province de l’Équateur

Bénin

Décès de Serigne Amadou Makhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss: Macky Sall exprime sa douleur

VOIR TOUS LES FLASHS