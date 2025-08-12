PAR PAYS
Bénin – Élections 2026: Les femmes parlementaires montent au front pour plus de représentativité

Politique
Par Edouard Djogbénou
1 min.
Assemblée nationale du Bénin Photo: @LSI Africa
Siège de l4assemblée nationale
La question de la place des femmes dans les instances de décision au Bénin revient sur le devant de la scène. Cette fois, c’est le Caucus des femmes parlementaires qui porte haut la voix.

Leur objectif : obtenir, dès 2026, une présence féminine renforcée à l’Assemblée nationale, dans les conseils communaux, municipaux et locaux.

Réunies à Grand-Popo le vendredi 8 août, les députées de la 9ᵉ législature ont profité de leur conclave consacré à l’élaboration d’un plan de communication stratégique pour 2025 – pour lancer un plaidoyer national. Elles appellent les partis politiques, les acteurs socio-professionnels, la société civile, les têtes couronnées et les leaders religieux à soutenir cette cause.

Si les réformes récentes imposant au moins une femme députée par circonscription ont marqué un progrès, ce taux reste insuffisant au regard des standards internationaux et des Objectifs de développement durable.

Dans leur plaidoirie, elles ont demandé des mesures incitatives dans le financement public aux partis qui réservent au moins 30 % de positions éligibles aux femmes. Maintenir un soutien institutionnel constant à l’association et travailler en complémentarité hommes-femmes pour renforcer la démocratie béninoise.

Le président de l’Assemblée nationale, présent à la cérémonie, a promis d’être l’un des avocats de cette cause. Plusieurs formations politiques et représentants diplomatiques ont également marqué leur soutien.

Le message est clair : 2026 doit être un tournant pour la représentation féminine au Bénin.

