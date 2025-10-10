Bénin – Élections 2026: le parti LD dénonce des lenteurs dans la délivrance de certaines pièces

Le Parti Les Démocrates (LD) a rendu publique, ce vendredi 10 octobre 2025 à Cotonou, une déclaration de presse sur l’état d’avancement des préparatifs des élections générales prévues en 2026.

Dans cette déclaration signée de la direction du parti, la formation politique de l’opposition a salué le travail des agents des impôts, tout en exprimant de fortes préoccupations quant à certaines lenteurs administratives susceptibles de compromettre la participation effective de ses candidats.

Les Démocrates ont rappelé que, conformément à l’article 42 du Code électoral, tout candidat doit être à jour dans le paiement de ses impôts et disposer d’un quitus fiscal. Le parti affirme soutenir cette exigence et félicite les agents des impôts pour leur professionnalisme et leur sens du devoir. Toutefois, le communiqué relève que plusieurs cadres du parti, bien qu’en règle vis-à-vis du fisc, n’ont toujours pas reçu leur quitus fiscal, une situation jugée préoccupante à l’approche des échéances électorales.

Le parti a également dénoncé la lenteur constatée dans la délivrance des certificats de nationalité, notamment depuis l’introduction d’un nouveau format du document. Selon le LD, ce changement intervenu à quelques jours de la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle « rend le processus plus complexe » et crée de nouvelles difficultés, aussi bien pour les populations urbaines que rurales.

Dans la même déclaration le parti fustige des actes d’ostracisme à l’encontre de certains de ses militants, notamment des refus d’authentification de documents administratifs dans certaines mairies et juridictions. Il appelle les autorités à veiller à la neutralité et à la célérité de l’administration, afin de garantir un scrutin inclusif, équitable et transparent.

Le Parti Les Démocrates conclut en réaffirmant sa détermination à participer à toutes les élections à venir, malgré les obstacles rencontrés. « Rien, absolument rien, sauf Dieu, ne nous empêchera de participer aux prochaines élections générales », soulignent les responsables du parti.