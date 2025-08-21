PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin - Drame du fleuve Ouémé: un corps de plus retrouvé, la confusion persiste

Bénin – Drame du fleuve Ouémé: un corps de plus retrouvé, la confusion persiste

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Un accident de bus fait un mort, 9 rescapés et 44 disparus dans le fleuve Ouémé
Un accident de bus fait un mort, 9 rescapés et 44 disparus dans le fleuve Ouémé
- Publicité-

Les opérations de recherche dans le fleuve Ouémé, après le drame de Glazoué, ont réservé une surprise de taille. Alors que le manifeste de passagers faisait état de six victimes restantes à repêcher, les plongeurs en ont finalement sorti sept ce jeudi 21 août 2025.

Le constat intrigue les secouristes et les autorités. Le chauffeur et le convoyeur du bus ayant tous deux péri dans l’accident, aucun témoin direct ne peut expliquer l’origine de ce corps supplémentaire.

Plusieurs hypothèses circulent, notamment celle selon laquelle des enfants auraient pu ne pas être enregistrés comme passagers officiels. Mais pour l’heure, ce ne sont que des suppositions en attendant les conclusions des enquêtes en cours.

Pour rappel, mardi 19 août, le bilan provisoire faisait déjà état de 26 victimes repêchées dans le fleuve.

Des recherches qui se poursuivent sans relâche

Sur le terrain, les équipes de plongeurs et les pêcheurs de la zone poursuivent les fouilles ce mercredi 20 août 2025. L’objectif reste de retrouver d’éventuelles autres victimes pour lever toute équivoque sur le nombre exact de passagers impliqués dans le drame.

À noter que, d’après l’Agence béninoise de protection civile (ABPC), deux des 54 passagers officiellement recensés avaient quitté le bus à Bohicon avant l’accident. Un détail qui pourrait éclairer les enquêteurs sur les incohérences observées dans les chiffres.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: 35 nigériens parmi les 43 victimes, six nationalités touchées

Bénin

Recrutement au MEF: 16 candidats retenus au poste de CVA (liste)

Bénin

Bénin – Contrôle technique au CNSR: une tentative de fraude déjouée

Sénégal

CPI: le Sénégal dénonce des Sanctions américaines contre des juges et exprime sa solidarité à Mame Mandiaye Niang

Bénin

Présidentielle 2026: la CENA clarifie la question de l’auto-parrainage

Bénin

Ouèssè : trois hommes arrêtés pour le vol d’une motocyclette

Bénin

Cohésion au sein de la mouvance: Germain Ezin et consort répondent aux accusations de Ayadji

Bénin

Rentrée scolaire: l’école publique demeure gratuite jusqu’au baccalauréat au Togo

Bénin

Bénin: les centrales syndicales plaident pour le reversement des AME

Bénin

Douanes béninoises: nouveau délai pour la soumission des dossiers de candidature au concours de recrutement

VOIR TOUS LES FLASHS