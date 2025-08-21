Bénin – Drame du fleuve Ouémé: un corps de plus retrouvé, la confusion persiste

Les opérations de recherche dans le fleuve Ouémé, après le drame de Glazoué, ont réservé une surprise de taille. Alors que le manifeste de passagers faisait état de six victimes restantes à repêcher, les plongeurs en ont finalement sorti sept ce jeudi 21 août 2025.

Le constat intrigue les secouristes et les autorités. Le chauffeur et le convoyeur du bus ayant tous deux péri dans l’accident, aucun témoin direct ne peut expliquer l’origine de ce corps supplémentaire.

Plusieurs hypothèses circulent, notamment celle selon laquelle des enfants auraient pu ne pas être enregistrés comme passagers officiels. Mais pour l’heure, ce ne sont que des suppositions en attendant les conclusions des enquêtes en cours.

Pour rappel, mardi 19 août, le bilan provisoire faisait déjà état de 26 victimes repêchées dans le fleuve.

Des recherches qui se poursuivent sans relâche

Sur le terrain, les équipes de plongeurs et les pêcheurs de la zone poursuivent les fouilles ce mercredi 20 août 2025. L’objectif reste de retrouver d’éventuelles autres victimes pour lever toute équivoque sur le nombre exact de passagers impliqués dans le drame.

À noter que, d’après l’Agence béninoise de protection civile (ABPC), deux des 54 passagers officiellement recensés avaient quitté le bus à Bohicon avant l’accident. Un détail qui pourrait éclairer les enquêteurs sur les incohérences observées dans les chiffres.