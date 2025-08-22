PAR PAYS
Bénin – Drame du. fleuve Ouémé à Glazoué: Une famille tchadienne sans nouvelles de leur fille disparue

Société
Par Angèle M. ADANLE
La tragédie de Glazoué continue de laisser des familles dans l’angoisse. Au Tchad, les proches de Tchenda Carine, une jeune femme de 22 à 23 ans, n’ont plus de nouvelles d’elle depuis l’accident de bus de la compagnie STM, survenu dans la nuit du 16 au 17 août 2025 sur le pont de Thio, dans la commune de Glazoué.

La jeune femme faisait partie des passagers du car qui a basculé dans le fleuve Ouémé. Toutefois, des témoignages rapportent que deux personnes auraient quitté le véhicule avant le drame. Cette nouvelle donne réconforte sa famille qui nourrit encore l’espoir de la retrouver vivante.

« Nous avons appris que le véhicule n’est pas tombé directement dans l’eau. Avec le choc, toute victime peut avoir un traumatisme. Nous espérons encore », a confié un proche de la jeune Carine dans un communiqué.

Un avis de recherche lancé

Pour multiplier les chances de retrouver Carine, un avis de recherche a été diffusé. Elle aurait porté un pantalon en jean, un T-shirt vert et arborait des locks aux pointes teintées en jaune.

Toute personne l’ayant aperçue ou disposant d’informations est priée de contacter les numéros indiqués dans l’appel à témoin.

La famille Tchenda, comme d’autres endeuillées par ce drame, vit dans l’attente et l’espérance, suspendue à la moindre information qui pourrait lever le voile sur le sort de leur fille.

