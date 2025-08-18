Bénin – Drame de Glazoué: le parti Les Démocrates exprime sa consternation et fait des recommandations

PAR PAYS
Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Un grave accident survenu dans la nuit du 16 au 17 août 2025 sur le pont du fleuve Ouémé, à Glazoué, a coûté la vie à plusieurs passagers d’un car malien. Face à ce drame, le Parti Les Démocrates exprime sa compassion et propose des mesures de sécurité pour éviter de nouvelles tragédies.

Dans un communiqué rendu public le 17 août, le Parti Les Démocrates a exprimé sa « vive consternation » après l’accident impliquant un car de transport international de passagers en direction de Malanville.

Le véhicule, immatriculé au Mali, a perdu le contrôle avant de plonger dans le fleuve Ouémé. Selon les chiffres rapportés par le parti, le bilan provisoire fait état de 9 rescapés, d’un corps retrouvé et de 44 personnes portées disparues.

« Nous nous inclinons devant la mémoire des disparus et présentons nos sincères condoléances à toutes les familles endeuillées », a déclaré le Secrétaire National à la Communication, Dr Guy Dossou Guy, signataire du communiqué.

Un appel à renforcer la sécurité des cars de transport

Le parti salue par ailleurs la mobilisation rapide des sapeurs-pompiers, forces navales et policiers républicains toujours engagés dans les opérations de secours.

Au-delà de l’émotion suscitée par ce drame, Les Démocrates estiment que des mesures concrètes doivent être prises pour prévenir de nouveaux accidents de grande ampleur.

Ils pointent notamment les risques liés à la fatigue des conducteurs sur les longs trajets. « Pour tout voyage qui excède 700 km, les autorités doivent imposer aux sociétés de transport au moins deux conducteurs », recommande le parti.

Tout en invitant les transporteurs à plus de vigilance et de responsabilité, Les Démocrates interpellent les pouvoirs publics sur la nécessité de renforcer les normes de sécurité dans le secteur. « Ce drame sur nos routes est un drame de trop », conclut le communiqué.

