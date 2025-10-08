Bénin: deux nominations prononcées lors du Conseil des ministres du 8 octobre

Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 8 octobre 2025 a entériné deux nominations dans des ministères clés, visant à renforcer les structures administratives des secteurs concernés.

Au ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Monsieur Thierry Olivier A. Akpamoli est nommé directeur départemental de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche du Zou.

Par ailleurs, au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Thierry d’Almeida est désigné directeur général du Sèmè City Institute of Technology and Innovation.

Ces nominations interviennent dans un contexte de renforcement institutionnel, à moins de six mois des échéances électorales nationales, et traduisent la volonté du gouvernement d’affirmer une gouvernance plus ciblée dans des secteurs stratégiques.