Bénin: deux jeunes apprentis tués dans l’explosion d’un pneu à Bohicon

Un drame est survenu dans l’après-midi du dimanche 14 septembre à Sodohomé, dans la commune de Bohicon. Deux jeunes apprentis-chauffeurs ont perdu la vie après l’explosion d’un pneu qu’ils tentaient de regonfler, rapporte Bip Radio.

Selon le témoignage du chef du quartier Vèhou, Basile Alignonon, relayé par le même média, les victimes avaient été envoyées par leur maître, chauffeur de profession, pour mettre de l’air dans un pneu de rechange. Mais l’opération a viré au drame. Alors qu’ils déplaçaient le pneu pour le rapprocher du véhicule, une violente détonation s’est produite, provoquant leur décès sur-le-champ.

Le quartier Sodohomé a été plongé dans la consternation après l’accident. Témoins et proches ont décrit une scène d’horreur et d’impuissance face à la brutalité de l’explosion.