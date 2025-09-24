PAR PAYS
Bénin: des travaux de réhabilitation annoncés dans huit campus universitaires

Par Edouard Djogbénou
université de Parakou
Université de Parakou: Crédit Photo: DW
Le gouvernement béninois a annoncé le lancement prochain de travaux de réhabilitation dans huit campus universitaires à travers le pays.

Cette initiative vise à améliorer les conditions d’accueil et d’enseignement pour les étudiants et le personnel des établissements concernés.

Selon le compte rendu du conseil des ministres, les campus concernés par ces travaux sont ceux d’Abomey-Calavi, Parakou, Natitingou, Dassa-Zoumè, Lokossa, Porto-Novo, Bohicon et Kétou.

Les interventions incluront la réhabilitation des infrastructures existantes, l’aménagement d’espaces pédagogiques modernes et la mise à niveau des installations sanitaires et électriques.

Ces travaux s’inscrivent dans une démarche globale visant à renforcer la qualité de l’enseignement supérieur au Bénin, tout en offrant aux étudiants des conditions de vie plus confortables sur les campus.

Les autorités universitaires soulignent que ces actions permettront également d’optimiser l’organisation des formations et de favoriser l’épanouissement académique des étudiants.

Le gouvernement a précisé que les travaux seront réalisés selon un calendrier précis et supervisés par des équipes techniques spécialisées, afin de garantir leur qualité et leur conformité aux normes en vigueur. Les bénéficiaires de ces améliorations devraient constater une nette amélioration de leur environnement d’apprentissage dans les prochains mois.

