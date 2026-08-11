Tchad : la grâce annoncée par Mahamat Idriss Déby ouvre-t-elle la voie à un apaisement politique ?

À l’occasion du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé son intention d’exercer son droit de grâce en faveur de plusieurs condamnés. L’identité des bénéficiaires n’ayant pas encore été dévoilée, l’annonce alimente les attentes autour du sort de plusieurs figures de l’opposition, dont l’ancien Premier ministre Succès Masra.

Le discours prononcé à l’occasion de la fête de l’indépendance pourrait ouvrir une nouvelle séquence politique au Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé qu’il ferait usage de son pouvoir de grâce, sans toutefois préciser le nombre de personnes concernées ni les condamnations qui pourraient être affectées par cette mesure.

Le chef de l’État a inscrit cette annonce dans un message centré sur l’unité nationale et la réconciliation. Sa portée réelle dépendra désormais du décret qui doit préciser l’identité des bénéficiaires et les modalités de remise ou de réduction des peines.

L’incertitude nourrit particulièrement les spéculations autour des opposants actuellement détenus. Depuis plusieurs mois, différentes formations politiques réclament des gestes de décrispation, dans un contexte où la Coalition pour sauver la démocratie au Tchad (COSADT), créée en janvier 2026, demande notamment l’ouverture d’un dialogue politique et la libération de personnes qu’elle considère comme des détenus politiques.

Succès Masra au centre des attentes

Le cas le plus emblématique reste celui de Succès Masra. Ancien Premier ministre et président du parti Les Transformateurs, il avait été condamné en août 2025 à vingt ans de prison dans une affaire liée à des violences intercommunautaires. La justice l’avait notamment reconnu coupable de diffusion de messages à caractère haineux et xénophobe et de complicité de meurtre.

Son pourvoi en cassation a été rejeté par la Cour suprême le 21 mai 2026, rendant sa condamnation définitive dans l’ordre judiciaire tchadien. Cette évolution est importante sur le plan juridique puisqu’elle rend désormais possible l’hypothèse d’une grâce présidentielle, régulièrement évoquée depuis plusieurs mois.

Les Transformateurs ont cependant longtemps privilégié une autre solution : l’amnistie. Dès janvier 2026, le parti réclamait ce mécanisme plutôt qu’une grâce, estimant qu’il offrirait une réponse politique plus large au dossier de son dirigeant.

La différence n’est pas seulement sémantique. Une grâce présidentielle agit principalement sur l’exécution de la peine : elle peut la réduire ou y mettre fin, sans effacer nécessairement la condamnation. Une amnistie intervient sur les conséquences juridiques des faits visés et peut donc avoir une portée politique plus importante.

Pour Succès Masra, le choix entre les deux mécanismes pourrait avoir des conséquences sur son avenir politique. Une libération par grâce constituerait un geste d’apaisement immédiat, tandis qu’une éventuelle amnistie pourrait davantage favoriser sa réintégration dans la compétition politique.

À ce stade, rien ne permet toutefois d’affirmer que l’ancien Premier ministre figure parmi les personnes visées par l’annonce présidentielle.

D’autres opposants également concernés par les appels à la décrispation

L’attention ne porte pas uniquement sur Succès Masra. La COSADT et d’autres organisations d’opposition ont multiplié depuis le début de l’année les appels à la libération de responsables ou militants incarcérés et à l’ouverture d’un dialogue avec le pouvoir.

La coalition estime que la situation politique s’est dégradée et réclame des mesures susceptibles de restaurer la confiance entre les autorités et les forces d’opposition. Ces accusations sont contestées ou présentées différemment par le pouvoir, qui met en avant la stabilité institutionnelle et le respect des procédures judiciaires.

Le contexte est également marqué par la décision du Tchad, annoncée le 27 juillet 2026, de se retirer du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale. Le retrait ne prendra effet qu’un an après sa notification, conformément aux règles de la CPI. Les appels de l’opposition portent donc, plus précisément, sur un abandon ou une remise en cause de cette procédure de retrait plutôt que sur un « retour » immédiat au sein de la Cour.

L’acte présidentiel attendu permettra désormais de déterminer si la grâce annoncée relève principalement d’une mesure traditionnelle de clémence liée à la fête nationale ou si elle comporte une dimension politique plus marquée.

La présence éventuelle de Succès Masra ou d’autres responsables de l’opposition parmi les bénéficiaires donnerait à la décision une portée particulière et pourrait constituer l’un des gestes de décrispation les plus significatifs depuis la fin de la transition politique.