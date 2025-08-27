Bénin: démantèlement de 13 ghettos à Godomey, 78 individus mis aux arrêts

En une semaine d’actions ciblées, du 18 au 24 août 2025, la police républicaine de Godomey a démantelé plusieurs foyers criminels dont 13 ghettos et interpellé 78 individus.

Sous la direction du commissaire Constant ZANNOU, les éléments de la police républicaine de Godomey ont traqué des voleurs, cybercriminels et trafiquants lors d’une opération dénommée « Opération Coup de Poing ».

Dans cette opération, 13 ghettos, véritables repaires de malfrats, ont été détruits. De ces lieux insalubres, 24 individus ont été extraits et conduits devant la justice. Au total, 78 personnes ont été interpellées au cours de l’opération, dont 48 pour divers cas de vol et trois pour cybercriminalité.

Vols et stupéfiants dans le viseur

La police a aussi démantelé un réseau spécialisé dans le vol de compteurs SONEB. Dans ce registre, quatre individus ont été arrêtés pour la disparition de sept appareils. Une moto volée a par ailleurs été retrouvée et restituée à son propriétaire.

Côté stupéfiants, les résultats sont tout aussi notables avec 34 sachets de « tchicha », plusieurs boulettes de chanvre indien et des comprimés psychotropes saisis, principalement dans des bars de quartier.

Les contrôles routiers menés en parallèle ont permis l’immobilisation de 30 motos, dont sept d’origine douteuse.