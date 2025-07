Bénin: décès de la vloggeuse La Go Range Rover

- Publicité-

La Go Range Rover, célèbre vloggeuse béninoise, est décédée en début de week-end au CNHU de Cotonou après plus d’une semaine d’hospitalisation. Connue pour son franc-parler et son combat contre les stéréotypes liés à l’obésité, elle avait lancé un dernier appel à l’aide depuis son lit d’hôpital quelques jours avant son décès.

Quelques jours avant son décès, elle avait lancé un appel à l’aide depuis son lit d’hôpital, qui avait ému de nombreux internautes et suscité une vague de solidarité.

Obèse mais décomplexée

La Go Range Rover s’était imposée dans l’univers des réseaux sociaux béninois par son authenticité, son humour et son discours décomplexé sur l’obésité. Femme forte et entreprenante, elle se décrivait comme une « mère à dix mille doigts », une battante qui menait plusieurs activités pour subvenir aux besoins de sa famille.

Au-delà de ses publications divertissantes, La Go Range Rover était également perçue comme une femme au grand cœur, humaine et proche des réalités sociales de nombreux Béninois. Elle avait su créer une communauté fidèle qui s’est mobilisée à plusieurs reprises pour lui apporter son soutien, notamment durant son dernier combat à l’hôpital.