Bénin: Daniel Edah aux côtés de Kamel Ouassagari pour le lancement du livre « Renaître ensemble »

Le livre intitulé »Renaître ensemble » du député du parti Les Démocrates, Kamel Ouassagari, est mis sur le marché livresque béninois, mercredi 1er octobre 2025 à l’Institut Chants d’oiseaux de Cotonou. C’était en présence de plusieurs personnalités politiques dont Daniel Edah, parrain de l’évènement.

Le député LD, Kamel Ouassagari, a officiellement présenté son livre « Renaître ensemble » ce mercredi 1er octobre à l’Institut Chants d’Oiseaux de Cotonou.

Le livre »Renaître ensemble » du député LD, Kamel Ouassagari,

Près de 450 pages, structurées en trois parties, l’ouvrage propose une analyse critique de la gouvernance béninoise et esquisse des pistes concrètes pour l’avenir. Entre bilan du passé, diagnostic de la situation actuelle et propositions pour le développement économique, la jeunesse et la réconciliation nationale, l’auteur livre sa vision politique et sociale avec franchise et ambition:

À lire aussi : Mali : les stations-service ferment face à une pénurie de carburant

« Aujourd’hui, je souhaite répondre aux critiques avec des arguments clairs. Ce livre n’est pas un simple manifeste, mais le fruit de notre engagement profond pour la nation. Il constitue notre contrat moral et social avec le peuple. » Il a insisté sur l’importance de projets politiques solides et sur la participation active de tous les citoyens pour bâtir une démocratie inclusive et prospère. Le député a présenté sa stratégie pour l’emploi, l’éducation, la santé et la transformation industrielle, ainsi que son modèle de gouvernance fondé sur l’intégrité et la transparence.

Des soutiens prestigieux

Daniel Edah, parrain de l’événement, a salué le courage de Kamel Ouassagari et l’importance de partager sa vision pour le Bénin.

À lire aussi : Bénin: lancement de la phase 3 du microcrédit Alafia à Parakou

« La vraie force, c’est notre capacité à unir nos idées et à faire converger nos visions pour bâtir un chemin commun. Le titre du livre n’est pas un hasard : seul, Kamel ne pourra réaliser ce qui y est consigné. C’est ensemble que nous devons le faire. »

Les contributions de Léon Basile Ahossi et du professeur Narcisse Tomety ont également enrichi la soirée. Léon Basile Ahossi a rappelé le lien intergénérationnel et intellectuel qui unit l’auteur à des figures éminentes du pays, tandis que Narcisse Tomety a insisté sur l’importance de valeurs partagées et de courage collectif pour construire l’avenir du Bénin. A noter qu’une vente aux enchères à été organisée pour l’occasion et a rapporté 1 155 000 francs CFA.



