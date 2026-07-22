Bénin : les détails de la première réunion des membres du Sénat dévoilés

Au Bénin, les 25 membres du Sénat se retrouveront le 25 juillet, cinq jours avant leur installation officielle. Selon les précisions apportées par Théodore Holo, cette rencontre sera essentiellement consacrée à une prise de contact entre les futurs sénateurs et ne portera pas, dans un premier temps, sur les grandes décisions de la nouvelle institution.

Les contours de la première réunion des membres du Sénat béninois se précisent. Annoncée pour le 25 juillet 2026, cette rencontre réunira les 25 membres de la nouvelle institution avant leur installation officielle prévue le 30 juillet au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Théodore Holo, membre de droit du Sénat, a apporté des précisions sur l’objet de cette réunion. Selon lui, il s’agira avant tout d’une séance de prise de contact entre les futurs sénateurs.

« Dans la lettre que j’ai reçue, c’est une réunion de prise de contacts des 25 membres du Sénat, les membres de droit et les membres qui sont nommés aussi bien par le président de la République que par le président de l’Assemblée nationale », a t-il déclaré sur Bip radio.

La rencontre est convoquée par Nicéphore Dieudonné Soglo, doyen d’âge du Sénat, et se déroulera à l’hôtel Sofitel de Cotonou, à partir de 11 heures. Pour Théodore Holo, cette initiative répond à un besoin de permettre aux membres de faire connaissance avant le début officiel de leurs travaux.

« On ne se connaît pas tous. Il faut quand même que nous puissions avoir l’opportunité de nous rencontrer, d’échanger avant de nous retrouver pour l’installation à Porto-Novo le 30 juillet », a poursuivi Théodore Holo. Interrogé sur un éventuel échange autour du fonctionnement de la nouvelle chambre ou de l’élection de son président, l’ancien président de la Cour constitutionnelle estime que ces questions devraient intervenir après l’installation.

« Après l’installation, ça pourrait être discuté parce qu’il faut bien adopter un règlement intérieur », a-t-il indiqué. Cette première réunion marque ainsi le lancement des activités préparatoires du Sénat. Si elle est présentée comme une simple prise de contact, elle ouvre la voie à l’installation officielle de cette nouvelle institution, créée à la faveur de la révision constitutionnelle de 2025.

Les prochaines étapes porteront notamment sur l’organisation interne du Sénat et la mise en place de ses organes de fonctionnement.