Bénin: Compte rendu intégral du Conseil des Ministres de ce mercredi 1er octobre

Le ggouvernement du président Patrice Talon a tenu ce mercredi 1er octobre sa rencontre hebdomadaire du conseil des ministres.

Au cours de ce conclave gouvernemental, les décisions ci-après ont été prises :

I- Communications

Contractualisation pour la réalisation de quatre Systèmes d’approvisionnement en Eau potable multi-Villages dans les départements du Zou, de l’Ouémé et du Plateau.

Les ouvrages à construire sont destinés à impacter quatre arrondissements que sont : Setto, Zoungbomey, Issaba et Odometa initialement pris en compte dans un appel d’offres qui s’est avéré infructueux.

En vue de permettre aux populations bénéficiaires des localités concernées d’avoir accès à l’eau potable, le Conseil s’est prononcé en faveur de la contractualisation avec des entreprises qualifiées qui devront réaliser ces infrastructures.

II- Rencontres et manifestations internationales.

Il a été autorisé, sous cette rubrique :

La célébration :

de la Journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre 2025 ;

de la 14ème édition de la Journée internationale de la Fille (JIFi), le 15 octobre 2025 ;

L’organisation au Bénin : de la 16ème Assemblée générale du Conseil du Travail et du Dialogue social de l’UEMOA, à Cotonou, les 8 et 9 octobre 2025 ; de la 6ème édition du Sommet Climate Chance Afrique 2025, les 27 et 28 octobre 2025 ; du 3ème congrès de la Société béninoise de Médecine interne, du 29 au 31 octobre 2025 ; d’une réunion de haut niveau sur la transformation numérique en Afrique de l’Ouest et du Centre, les 17 et 18 novembre 2025 ; puis

la participation du Bénin, à la 53ème session du Comité de la Sécurité alimentaire mondiale, du 20 au 24 octobre 2025 à Rome, en Italie.



III- Mesures individuelles.

Les nominations suivantes ont été prononcées :

A la présidence de la République

Président de la Fondation Sèmè City : Monsieur Lionel ZINSOU

Monsieur Lionel ZINSOU Directeur exécutif de la Fondation Sèmè City : Monsieur Fructeux S. AHO.

Fait à Cotonou, le 1er octobre 2025,

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Edouard OUIN-OURO.