Bénin: Compte rendu intégral du Conseil des Ministres de ce mercredi 1er octobre
Le ggouvernement du président Patrice Talon a tenu ce mercredi 1er octobre sa rencontre hebdomadaire du conseil des ministres.
Au cours de ce conclave gouvernemental, les décisions ci-après ont été prises :
I- Communications
Contractualisation pour la réalisation de quatre Systèmes d’approvisionnement en Eau potable multi-Villages dans les départements du Zou, de l’Ouémé et du Plateau.
Les ouvrages à construire sont destinés à impacter quatre arrondissements que sont : Setto, Zoungbomey, Issaba et Odometa initialement pris en compte dans un appel d’offres qui s’est avéré infructueux.
En vue de permettre aux populations bénéficiaires des localités concernées d’avoir accès à l’eau potable, le Conseil s’est prononcé en faveur de la contractualisation avec des entreprises qualifiées qui devront réaliser ces infrastructures.
II- Rencontres et manifestations internationales.
Il a été autorisé, sous cette rubrique :
La célébration :
- de la Journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre 2025 ;
- de la 14ème édition de la Journée internationale de la Fille (JIFi), le 15 octobre 2025 ;
- L’organisation au Bénin :
- de la 16ème Assemblée générale du Conseil du Travail et du Dialogue social de l’UEMOA, à Cotonou, les 8 et 9 octobre 2025 ;
- de la 6ème édition du Sommet Climate Chance Afrique 2025, les 27 et 28 octobre 2025 ;
- du 3ème congrès de la Société béninoise de Médecine interne, du 29 au 31 octobre 2025 ;
- d’une réunion de haut niveau sur la transformation numérique en Afrique de l’Ouest et du Centre, les 17 et 18 novembre 2025 ; puis
- la participation du Bénin, à la 53ème session du Comité de la Sécurité alimentaire mondiale, du 20 au 24 octobre 2025 à Rome, en Italie.
III- Mesures individuelles.
Les nominations suivantes ont été prononcées :
A la présidence de la République
- Président de la Fondation Sèmè City : Monsieur Lionel ZINSOU
- Directeur exécutif de la Fondation Sèmè City : Monsieur Fructeux S. AHO.
Fait à Cotonou, le 1er octobre 2025,
Le Secrétaire Général du Gouvernement,
Edouard OUIN-OURO.