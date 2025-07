Bénin: Cette fille de 10 ans qui implore la clémence de Patrice Talon pour ses parents

Âgée de 10 ans, Goudjo Mira, élève en cours moyen deuxième année, a adressé une poignante lettre au président Patrice Talon pour implorer la libération de ses parents incarcérés depuis 2022 dans l’affaire « Tiens Ds Com ».

Dans une lettre datée du 8 mai 2025 et largement partagée sur les réseaux sociaux ces derniers jours, une élève béninoise de 10 ans, Goudjo Mira, lance un appel désespéré au président de la République, Patrice Talon. Son objectif est d’obtenir la grâce présidentielle pour ses parents, Goudjo Élisée et Agassou Chantal, tous deux condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans le cadre de l’affaire dite Tiens Ds Com.

Avec des mots d’enfant mais une maturité bouleversante, Mira retrace le cauchemar que vit sa fratrie depuis le 29 juillet 2022, date à laquelle ses parents ont été interpellés « de manière inattendue » par la police. Trois ans d’absence parentale, de manque affectif et surtout de précarité marquée. « Nous mangeons difficilement à notre faim », écrit-elle, avant d’ajouter qu’elle et ses frères sont souvent renvoyés de l’école faute de pouvoir régler les frais de scolarité.

« Mes larmes ont trop coulé »

La lettre, manuscrite et signée, se veut à la fois une supplique sincère et un geste d’espoir. Consciente des prérogatives du chef de l’État, la jeune fille affirme:

« Je sais que le président de la République peut gracier les prisonniers et leur rendre leur liberté. » Elle implore donc la clémence du président pour mettre fin à la douleur d’une séparation qu’elle juge insoutenable. « J’ai beaucoup pleuré, mes larmes ont trop coulé, mais maintenant je ne compte plus rester les bras croisés », confie-t-elle.

Reste à savoir si cette voix frêle, mais puissante, touchera le cœur du président Talon et si la machine institutionnelle prendra en compte cette demande venue du plus profond d’un cœur d’enfant.