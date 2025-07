Bénin – BEPC 2025 : voici les taux de réussite par département

- Publicité-

La Direction des Examens et Concours du Bénin a proclamé ce samedi 5 juillet 2025 les résultats du BEPC session unique de juin 2025. Avec un taux de réussite national de 77,25 %, les statistiques départementales révèlent des disparités notables à travers tout le Bénin.

Les résultats officiels du BEPC session unique de juin 2025 sont désormais disponibles. Selon la Direction des Examens et Concours, le taux de réussite au plan national s’établit cette année à 77,25 %, en progression par rapport aux 73,74 % enregistrés en 2024.

Une attention particulière a été portée aux performances par département, mettant en lumière des écarts significatifs entre les départements du pays.

Les taux de réussite par département

Zou : 84,47 %

Borgou : 83,80 %

Atacora : 83,42 %

Plateau : 78,21 %

Atlantique : 80,04 %

Couffo : 77,19 %

Mono : 76,82 %

Ouémé : 74,73 %

Littoral : 71,76 %

Alibori : 71,08 %

Collines : 69,61 %

Donga : 64,46 %

Le département du Zou affiche le meilleur taux de réussite au niveau national avec 84,47 %, suivi de Borgou (83,80 %) et Atacora (83,42 %). La Donga enregistre le taux de réussite le plus faible avec 64,46 %.

Par ailleurs, les candidats en situation de handicap ont obtenu un taux de réussite de 85,25 %, illustrant une performance remarquable dans cette catégorie.

La prochaine étape consiste en la publication des résultats dans les différents centres d’examen et sur la plateforme numérique officielle www.eresultats.bj. Les candidats et leurs parents sont invités à consulter les résultats en ligne sur la plateforme E-résultat pour un accès rapide et simplifié.

Les épreuves écrites du BEPC 2025 se sont déroulées du 11 au 13 juin sur toute l’étendue du territoire national du Bénin.