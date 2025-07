Bénin – BEPC 2025 : voici le programme des épreuves orales et sportives

- Publicité-

La Direction des Examens et Concours du Bénin a annoncé que les épreuves orales et sportives du BEPC 2025 débuteront le lundi 7 juillet sur toute l’étendue du territoire national. Les candidats admissibles sont attendus dans leurs centres de composition dès 7 heures.

Après la proclamation officielle des résultats du BEPC 2025 le samedi 5 juillet, la Direction des Examens et Concours a programmé les épreuves orales et sportives pour les lundi 7 et mardi 8 juillet 2025. Ces épreuves concernent tous les candidats déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites.

Les candidats sont invités à se présenter dès 7 heures du matin dans leurs centres de composition respectifs, munis impérativement de leur carte d’identité scolaire ou nationale. Pour ceux bénéficiant d’un certificat de dispense pour l’Éducation Physique et Sportive (EPS), la présentation du document est également obligatoire.

Les autorités éducatives rappellent l’importance de la discipline, du respect strict des horaires et des consignes pour assurer le bon déroulement des épreuves sur l’ensemble du territoire béninois. Ces étapes sont déterminantes pour la validation finale de l’examen.

Pour rappel, le taux de réussite national au BEPC 2025 est de 77,25 %, une progression notable par rapport à la session précédente. L’ensemble des résultats est accessible en ligne depuis le samedi 5 juillet sur la plateforme officielle www.eresultats.bj.

Les épreuves orales et sportives constituent la dernière phase du processus d’évaluation pour l’obtention du diplôme du BEPC.

